Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri Animal Joy Protein Brownie Mix'lerde indirim!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Elektrikli Volkswagen Polo'nun Fotoğrafları Sızdırıldı: İşte Tasarımı

Volkwsagen'in en çok beklenen modellerinden olan elektrikli Polo'nun fotoğrafları sızdırıldı. İşte ID.Polo'nun tasarımı ve özellikleri.

Elektrikli Volkswagen Polo'nun Fotoğrafları Sızdırıldı: İşte Tasarımı
Gökay Uyan

1970’li yıllardan beri yollarda olan Polo, dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden olan Volkswagen’in en sevilen otomobillerinden biriydi. Şirket, elektriklilere geçiş hamleleri kapsamında yakında ID serisi altında konumlanacak tamamen elektrikli bir Polo çıkarmayı da planlıyordu.

Heyecanla beklenen elektrikli Polo modelinin bazı özelliklerinin geçtiğimiz aylarda sızdırıldığını görmüştük. Şimdi ise bu araca ait olduğu iddia edilen görseller ortaya çıktı. Görseller, ID. Polo’nun tasarımını gözler önüne seriyor.

İçerikten Görseller

Elektrikli Volkswagen Polo'nun Fotoğrafları Sızdırıldı: İşte Tasarımı
id2
id3
gti

Elektrikli Polo böyle görünecek

id2

Yeni Polo’ya ait olduğu söylenen görsellere baktığımızda ikonik otomobilden izler taşıyan ancak biraz Golf’ü de andıran şık hatchback tasarımıyla geleceğini gösteriyor. Ayrıca, şirketin birkaç yıl önce gösterdiği ID. 2all konsept otomobilin de görünümünden esinlenmiş. Sızdırılan görsellerin standart ve GTI modellere ait olduğunu belirtelim. Kırmızı olan GTI modele ait.

id3

Aracın ön tarafında iki farı da bağlayan LED şerit kullanıldığını görüyoruz. Ortada da aydınlatmalı olacağı iddia edilen bir Volkswagen logosu bulunuyor. Aracın 4053 mm uzunluk, 1816 mm genişlik ve 1530 mm yükseklik ile geleceğini belirtelim. 2600 mm aks aralığı, 435 litrelik bagaj hacmi de olacak.

*GTI versiyon

Elektrikli motorla gelecek ID. Polo, üç farklı seçenek ile sunulacak. Bunlarda 116 beygir (85kW), 211 beygir (99kW) ve 226 beygir gücü (166 kW) göreceğiz. güçlü model GTI versiyon olarak gelecek. İlk iki model 37 kWh’lik bataryayla gelecek ve 300 km menzil sunulacak. En güçlü versiyonda ise 52 kWh’lik 450 km menzil sunan bir batarya yer alacak. İç mekânda ise 12,9 inçlik bilgi eğlence ekranı ve 10,25 inçlik dijital gösterge paneli olacak. Fiyatının 25 bin euro altında olması bekleniyor.

Elektrikli Araba Volkswagen

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com