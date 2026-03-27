Elektrikli Volkswagen Polo'nun Fotoğrafları Sızdırıldı: İşte Tasarımı

Volkwsagen'in en çok beklenen modellerinden olan elektrikli Polo'nun fotoğrafları sızdırıldı. İşte ID.Polo'nun tasarımı ve özellikleri.

1970’li yıllardan beri yollarda olan Polo, dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden olan Volkswagen’in en sevilen otomobillerinden biriydi. Şirket, elektriklilere geçiş hamleleri kapsamında yakında ID serisi altında konumlanacak tamamen elektrikli bir Polo çıkarmayı da planlıyordu.

Heyecanla beklenen elektrikli Polo modelinin bazı özelliklerinin geçtiğimiz aylarda sızdırıldığını görmüştük. Şimdi ise bu araca ait olduğu iddia edilen görseller ortaya çıktı. Görseller, ID. Polo’nun tasarımını gözler önüne seriyor.

Elektrikli Polo böyle görünecek

Yeni Polo’ya ait olduğu söylenen görsellere baktığımızda ikonik otomobilden izler taşıyan ancak biraz Golf’ü de andıran şık hatchback tasarımıyla geleceğini gösteriyor. Ayrıca, şirketin birkaç yıl önce gösterdiği ID. 2all konsept otomobilin de görünümünden esinlenmiş. Sızdırılan görsellerin standart ve GTI modellere ait olduğunu belirtelim. Kırmızı olan GTI modele ait.

Aracın ön tarafında iki farı da bağlayan LED şerit kullanıldığını görüyoruz. Ortada da aydınlatmalı olacağı iddia edilen bir Volkswagen logosu bulunuyor. Aracın 4053 mm uzunluk, 1816 mm genişlik ve 1530 mm yükseklik ile geleceğini belirtelim. 2600 mm aks aralığı, 435 litrelik bagaj hacmi de olacak.

*GTI versiyon

Elektrikli motorla gelecek ID. Polo, üç farklı seçenek ile sunulacak. Bunlarda 116 beygir (85kW), 211 beygir (99kW) ve 226 beygir gücü (166 kW) göreceğiz. güçlü model GTI versiyon olarak gelecek. İlk iki model 37 kWh’lik bataryayla gelecek ve 300 km menzil sunulacak. En güçlü versiyonda ise 52 kWh’lik 450 km menzil sunan bir batarya yer alacak. İç mekânda ise 12,9 inçlik bilgi eğlence ekranı ve 10,25 inçlik dijital gösterge paneli olacak. Fiyatının 25 bin euro altında olması bekleniyor.