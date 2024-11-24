Elmaları elimize aldığımızda yüzeyindeki parlaklık çoğu zaman dikkatimizi çeker. Cilalanmış gibi gözükmesinden dolayı bir dönem bunun zararlı olduğu söylense de işler pek sandığınız gibi değil.

Elmaların üzerindeki o pürüzsüz katman aslında doğal bir koruyucu görev üstleniyor.

Peki elmaların üstündeki o bal mumunun sağlığımıza zararları var mı?

Bal mumu katmanı için doğanın sunduğu bir özellik diyebiliriz.

Ağaçtan koparılan elmaların yüzeyinde doğal şekilde oluşan mumsu yapının görevi aslında elmanın nemini kaybetmesini önlemek ve meyveyi mikroorganizmalardan korumak. Hatta aynı özelliği erik ve armut gibi başka meyvelerde de görebilirsiniz.

Eğer elmaların böyle bir kaplaması olmasaydı raflarda taze kalmaları epey zor olurdu. Bu doğal bariyer, onları çevresel faktörlerden izole ederek bozulmasını geciktiriyor.

Daha sonrasında insan eliyle yine ekleniyor.

Hasat sonrası temizleme ve paketleme sürecinde genellikle elmalar yıkanıyor. Bu sırada da yüzeydeki doğal katman biraz kayboluyor.

Üreticiler de bu aşamada devreye girerek bitkisel ya da gıda standartlarına uygun sentetik bal mumları kullanarak elmanın yüzeyini yeniden kaplıyor. Amaç aslında yine aynı, elmayı nem kaybından korumak ve uzun süre tazeliğini sağlamak.

Bal mumsu katman sağlıklı mı?

İşte bu noktada herkes bir tedirgin ancak iyi haberimiz var. Kullanılan bal mumları uluslararası standartlara uygun ve sağlığa zararlı değil. Genellikle de çok çok ince bir katman hâlinde uygulandığından farkında bile olamayabiliyoruz.

Mum, emilmediği ve doğrudan sindirim sisteminden geçtiği için de herhangi bir sağlık sorunu oluşturmuyor.

Yine de içinizin rahat etmesi için her meyve ve sebzede olduğu gibi elmada da yıkamayı tercih etmenizde fayda var. Yemeden önce ılık suyla ovalayarak elmanızı güvenle tüketebilirsiniz.

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