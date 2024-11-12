Pazardan veya marketten meyve sebzelerimizi alıyoruz, eve geliyoruz ve yerleştiriyoruz. İki gün sonra bir bakıyoruz ki yeni aldığımız gıdalarımız çürümeye başlamış bile. Bir yerde yanlış yapıyoruz! Bazı meyve ve sebzeleri bir arada saklamamamız gerekiyor.

Özellikle bazı meyve ve sebzelerin aynı ortamda saklanması, hızlı bozulmalarına neden oluyor.

O zaman küçük mutfak sırlarını açıklıyoruz. Bu sayede ürünlerinizi daha uzun süre koruyabilirsiniz.

Olgunlaşmayı tetikleyen sebze ve meyveler neler?

Bazı meyve ve sebzeler, olgunlaşma sürecinde “etilen gazı” salgılıyor. Bu gaz yüzünden de gıdanın kendisi ve çevresindeki meyveler hızlıca olgunlaşıyor.

Özellikle elma, muz, armut, şeftali ve domates gibi etilen gazı üreten meyveler, etrafındaki diğer sebze ve meyvelerin hızla olgunlaşıp bozulmasına yol açabiliyor.

Mesela buzdolabınızda yeşil muz varsa ve daha uzun süre dayanmasını istiyorsanız, onları kesinlikle elma veya armut gibi meyvelerin yanına koymayın. Aksi takdirde muzlarınız kısa sürede olgunlaşıp kahverengileşmeye başlayacaktır.

Patates ve soğan yan yana gelmemeli.

Patates ve soğan ayrılmaz ikili gibi görünse de birbirlerine komşu olduklarında daha hızlı bozulabiliyor. Soğanlar, patateslerin daha hızlı filizlenmesine ve yumuşamasına neden oluyor.

Patateslerin filizlenmesi ise onların tat ve dokusunu etkiliyor. Patatesleri karanlık ve serin bir yerde saklamak en iyi yöntem. Soğanları da bu serin ama kuru ortamdan uzak tutarsanız, her ikisi de daha uzun süre taze kalır.

Domates dolapta değil, tezgâhta saklanmalı.

Domatesleri hemen hemen hepimiz buzdolabında saklayarak aslında yanlış yapıyoruz. O soğukluk sebebiyle domatesin dokusu ve lezzeti bozuluyor.

Hele bir de domatesin etilen gazı salgılamasından dolayı yanına diğer sebzeleri koyarsanız diğerlerinin daha hızlı bozulmasına sebebiyet verirsiniz. Bu yüzden de domatesleri mümkünse tezgâh üzerinde diğer sebzelerden uzak tutun.

Elma ve turunçgiller bir arada olmamalı.

Elmalar da etilen gazı üretme konusunda oldukça etkili ve yanlarına hangi meyve koyulursa koyulsun, o meyvenin hızlıca olgunlaşmasını sağlıyor.

Özellikle portakal, mandalina gibi turunçgillerin yanına koyarsanız, bu meyvelerin kabukları hızla yumuşar ve çürümeye yüz tutar. Eğer elmalarınızı daha uzun süre saklamak istiyorsanız, onları farklı bir yerde saklayın.

Salatalıkların hızla yumuşamasını istemiyorsanız da yapacağınız bir şey var.

Etilen gazına hassas sebzelerden biri de salatalıklar. Bu nedenle elma, muz veya domates gibi gaz üreten meyvelerin yanında kalırlarsa hızla sararıp yumuşuyorlar.

Salatalıklarınızı mümkünse ayrı bir plastik torbada veya dolap bölmesinde saklayarak tazeliklerini koruyabilirsiniz. Serin bir yerde saklanmaları da onları diri tutar.

Gelelim yeşilliklere.

Son dönemlerde popüler olsa da bazılarınız bilmiyor olabilir. Yeşilliklerinizin daha uzun süre dayanmasını istiyorsanız onları iyice yıkayın, kurutun ve daha sonra hasar almaması için yeşilliklerin arasına havlu kâğıt koyarak saklayın. Farkı göreceksiniz.

Küçük gibi görünen bu bilgilerle hem mutfak israfınızı azaltabilir hem de bütçenizi koruyabilirsiniz. Tabii ki bununla da kalmayıp yiyeceklerinizi taze ve lezzetli tüketebilirsiniz.

Sizin sebze ve meyvelerinizi koruma yönteminiz nedir?

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