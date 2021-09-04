Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın bütçe dostu ve direksiyonu olmayan bir Tesla üretmek istediği iddia ediliyor. Musk ile mühendis ekibi arasında gerginliğe yol açan konseptin numunesinin hâlihazırda üretilmiş olduğuna dair söylentiler de mevcut.

Tesla CEO'su Elon Musk'ın tamamen otonom, bütçe dostu bir Tesla üreteceği iddia ediliyor. Tesla'lar hâlihazırda hiçbir müdahale olmadan sürüş gerçekleştirebiliyor ancak buradaki tam otonom ifadesinden kasıt, araçta herhangi bir direksiyon ve pedal bulunmayacak olması.

Çarşamba günü Tesla bünyesinde gerçekleştirilen bir toplantıda, Musk'ın çalışanlarına 2023 itibarıyla 25,000 dolarlık bir otonom aracın üretimine başlamak istediğini söylediği iddia edildi. Musk, yeni araçta direksiyon bile bulunmayacağının sinyalini, "Bu araçta direksiyon ve pedal olmasını gerçekten istiyor muyuz?" sorusunu sorarak verdi.

Batarya üretiminde verimin artırılması maliyeti düşürüyor

Musk, 2020'de gerçekleştirilen Batarya Günü etkinliğine, Tesla'nın 25,000 dolarlık bir araç üreteceğini duyurmuştu. Şirketin CEO'su, düşük fiyat etiketini batarya hücrelerinin daha verimli bir şekilde üretilebilecek olmasına dayandırıyor.

Elon Musk'ın direksiyonsuz Tesla konseptinin şirketin mühendisleriyle arasında gerginliğe yol açtığı, ancak bir prototipin hâlihazırda üretilmiş olduğu söyleniyor. SpaceX kurucusu Musk, geçmişte Tesla'nın tam otonom araç üretimi konusunda aşırı özgüvenli davranmıştı.

Musk, Tesla araçlarının karıştığı korkunç kazaları takiben yakın zamanda yaptığı bir açıklamada, otonom araç üretmenin düşündüğünden daha zor olduğunu itiraf etmişti.