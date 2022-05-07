Uzun bir süre gündemden düşmeyen ikonik sanatçı Elvis Presley'in hayatı, yeniden beyaz perdede seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmin vizyon tarihi ve oyuncularına gelin yakından göz atalım…

Efsanevi sanatçı Elvis Presley'nin hayatı, biliyorsunuz ki çok defa beyaz perdeye aktarılmıştı. Ancak bu yapımların büyük bir çoğunluğu günümüz sinema teknolojisinden mahrum kaldı. Yeni bir yapım da ise görüntüleri ve hikayesiyle göz doldurması beklenen Elvis filmi şimdiden büyük bir merak uyandırdı.

Elvis Presley, günümüzde halen ikonik bir isim olmaya devam ediyor. Bu sebeple de hayatı, yaşadıkları ve 'Elvis' ismini bugünlere getiren hikaye oldukça merak uyandırıyor. Film severlerle yakında buluşması beklenen Elvis filmi de, sanatçının hayranları için oldukça aydınlatıcı bir yapım olacak. Peki Elvis’in yeni filmi ne zaman çıkacak ve konusu ne olacak?

Elvis, 24 Haziran’da izleyenleriyle buluşacak

Drama kategorisinde bulunan Elvis, 24 Haziran’da vizyona girecek. Yönetmen koltuğunda Baz Luhrmann yer alırken, filmin başrollerinde ise Tex Watson ve The Shannara Chronicles filmlerinden hatırlayacağınız Austin Butler olacak. Butler'ın yanı sıra, oyuncu kadrosunda Tom Hanks, Olivia DeJonge, Yola Quartey, Luke Bracey gibi büyük isimler de yer alıyor.

Başarılı oyunculuklarıyla hatırladığımız çok sayıda ünlü ismi bir araya getirecek olan filmde başarılı şarkıcı Elvis Presley’in yaşadığı tüm serüven beyaz perdeye aktarılacak. Filmde mutlu son olmazken, hikaye tamamen Elvis’in hayatına odaklanıyor. Filmin vizyon tarihine sayılı günler kala yayınlanan fragmanla, heyecan tam anlamıyla doruğa çıktı.

Filmin ilk fragmanına da aşağıdan ulaşabilirsiniz: