Huawei'nin üzerinde çalışmaya başladığı EMUI 11, şimdiden merak konusu olmaya başladı. Huawei kullanıcıları, ilerleyen dönemlerde yayınlanacak yeni arayüzün neler sunacağını öğrenmek istiyorlar. Bu haberimizde sizlere, EMUI 11'le gelmesi muhtemel olan özelliklerden bahsedeceğiz.

Çinli teknoloji devi Huawei, şu sıralar yeni arayüzü üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. EMUI 11 olarak tüketicilerin hizmetine sunulacak olan bu arayüz, Google'ın sunduğu Android'in son sürümüne ait tüm yeni özellikleri, özelleştirilmiş bir şekilde tüketicilerin karşısına çıkaracak. Böylelikle Huawei'nin özellikle de yeni modelleri, tüketicilere daha farklı bir deneyim yaşatacak.

Huawei, aylar önce duyurduğu son arayüzü EMUI 10 ile büyük yenilikler sundu. Kullanıcılar bu arayüzle birlikte karanlık mod, yeni simge ve animasyonlar, geliştirilmiş gizlilik seçenekleri gibi onlarca yeni özelliğe kavuştular. Benzer bir durum, EMUI 11 için de geçerli olacak ve Huawei, yeni arayüzünde hem yeni özellikler sunacak hem de mevcut özelliklerini geliştirme imkanı yakalayacak.

Huawei kullanıcılarının bir bölümü, EMUI 10'u çoktan kullanmaya başladılar. Ancak bazı kullanıcılara bu arayüz henüz gönderilmedi. EMUI 10'u deneyimleme imkanı bulan kullanıcılarsa şimdiden EMUI 11'le nelerin sunulacağını merak etmeye başladılar. Şimdi sizlere, EMUI 11'le birlikte gelmesi muhtemel olan özelliklerden bahsedeceğiz.

EMUI 11'le gelmesi muhtemel özellikler ve yenilikler

Geliştirilmiş bir karanlık mod

Son dönemlerin en popüler özelliklerinden bir tanesi olan karanlık mod, Huawei'nin EMUI 9.1 sürümüyle tüketicilerin karşısına çıktı. Ancak EMUI 9.1'deki karanlık mod, işlevsel değildi ve tüketiciler, bu kararlı modu verimli kullanamadılar. EMUI 10 ile birlikteyse fazlasıyla detaylı ve kullanışlı bir karanlık mod geliştiren Huawei, tüketicileri memnun etmeyi başardı.

İlerleyen dönemlerde kullanıcıların hizmetine sunulacak EMUI 11, mutlaka karanlık mod ile ilgili yenilikler getirecektir. Bu yüzden hem tüketiciler hem de teknik eleştirmenler, Huawei'nin EMUI 11'le birlikte daha da gelişmiş bir karanlık mod yayınlayacağı beklentisi içerisindeler. Elbette bu konudaki son söz, Çinli teknoloji devi tarafından söylenecek.

Daha kullanıcı dostu bir arayüz

Huawei'nin EMUI 10'la birlikte sunduğu en etkileyici yeniliklerden bir tanesi hiç şüphesiz yeni arayüzdü. Şirket, önceki EMUI sürümlerinde yapmadığı kadar büyük bir değişiklik yaparak Huawei telefonların genel arayüzünü neredeyse tam anlamıyla değiştirdi. Ancak yeni arayüz, fazlasıyla tekdüze bir şekilde tasarlanmış durumda.

Teknik eleştirmenler, EMUI 11'in daha da gelişmiş bir arayüzle geleceğini düşünüyorlar. Huawei'nin EMUI 11'de 3 boyutlu bir arayüz üzerinde çalışacağını tahmin eden teknik eleştirmenler, mevcut tasarımın korunacağını ancak daha fazla 3 boyutlu öge içereceğine inanıyorlar.

Geliştirilmiş el hareketleri

Teknoloji üreticileri, müşterilere daha kolay bir kullanım sunmak için özellikle parmak hareketleriyle ilgili bazı çalışmalar yürütüyorlar. Bu bağlamda çalışmalar yürüten şirketlerden bir tanesi de kuşkusuz Huawei. Hal böyle olunca da EMUI 11'in yeni ya da değiştirilmiş parmak hareketleriyle gelmesi fazlasıyla muhtemel. Teknik eleştirmenler, bu konuda özellikle de şu iki yenilik üzerinde duruyorlar;

Bir önceki menüye dönebilmek için hızlandırılmış bir parmak hareketi fonksiyonu

için hızlandırılmış bir parmak hareketi fonksiyonu Dokunma hassasiyeti veya tepki süresinin iyileştirilmesi için çeşitli çalışmalar

Huawei Mobil Servisleri (HMS)

Huawei, ABD yönetiminin ticaret yasağı kararının ardından kendi ekosistemini yaratabilmek için çalışmalara başladı. Bu bağlamda "Huawei Mobil Servisleri" üzerinde çalıştığı bilinen şirketin, EMUI 11'le birlikte bu hizmeti kullanıcılarına sunması bekleniyor. Ancak şu an için Huawei Mobil Servisleri'nin tam olarak neler sunabileceği bilinmiyor.