En Çok Arızalanma İhtimali Bulunan 10 Otomobil

Otomobil satın almak isteyenler için tasarım, performans ve teknik özelliklerin yanı sıra aracın ne kadar sıklıkla arıza yaptığı da oldukça önemli bir parametredir. Peki Otomobiller hakkında yaptıkları çalışmalarla adını duyuran araştırma şirketlerinin yayımladığı arıza puanlarına hiç göz atmış mıydınız? Sizin için bu puanlara bakarak en çok arızalanma ihtimali olan otomobilleri listeledik.

Kronik olarak karşılaşılan ya da kullanım durumuna göre ortaya çıkan arızalar, otomobil kullanıcıları için oldukça can sıkıcı olabiliyor. Otomobil piyasasında Alman ve Japon otomobil üreticilerinin otomobillerinin diğerlerine göre daha sağlam olduğu görüşü hâkim olsa da teknik araştırmalar ve kullanıcılarla yapılan anketler sonucunda, beklentilerin boşa çıkabileceği görülüyor

Araçların belli bir zaman aralığında kaç kez arıza yaptığı, tamir masrafları, tamirat için geçen süre ve araçların kaç kilometre yol yaptığı gibi parametrelerin belli oranda katılımıyla ortaya çıkan arıza puanları, otomobil satın alırken oldukça işinize yarayabilir. Lafı daha fazla uzatmadan arıza puanı en yüksek araçları listelediğimiz, otomobil almadan önce mutlaka incelemeniz gereken listemize geçelim.

Not: Haberimizde paylaşılan arıza puanları, Birleşik Krallık merkezli ünlü otomobil dergisi What Car’ın 14.000 kullanıcı ile yaptığı anketler ve incelediği arıza raporlarını baz alarak yayımladığı güvenilirlik puanlarına göre belirlenmiştir. Yüzlük sistem üzerinden belirlenen arıza puanları, yüz sayısından güvenilirlik puanını çıkararak hesaplanmıştır. Araçlarda sıklıkla yaşanan arıza oranları ise Birleşik Krallık merkezli otomobil garanti şirketi Warranty Direct’e ait Reliability Index’in yayımladığı istatistiklere dayanmaktadır.

10. Volkswagen Polo

Arıza puanı: 14

Volkswagen'ın 2009 yılından sonra üretilmiş olduğu Polo modellerini kullanan sürücülerden alınan geri bildirimlere göre beş Polo kullanıcısının biri, arızalardan şikâyetçi durumda. Arıza raporları üzerinde yapılan araştırmalara göre 100 üzerinden 14 arıza puanına sahip olan aracın arızalarının %42,86'sı aks ve süspansiyon sisteminde oluşurken bu oranı %28,57 ile ısıtma ve soğutma sistemleri takip ediyor.

9. Nissan X-Trail

Arıza puanı: 16

Nissan'ın 2014 yılı ve sonrasında ürettiği X-Trail modellerinin sahipleriyle yapılan anketlere göre kullanıcıların %43'ü araçlarında sorun olduğunu söylüyor. Arıza raporlarına göre 100 üzerinden 16 arıza puanı alan X-Trail'de en sık rastlanan sorunlar ise %32,38 oranıyla aks ve süspansiyon sisteminde ortaya çıkıyor. %16,67 oranıyla elektriksel sorunların görüldüğü araçlarda %13,33 oranında motor arızaları rapor ediliyor.

8. Volvo XC90

Arıza puanı: 16

Ürettiği güvenli araçlarla bilinen Volvo'nun 2015 yılı ve sonrasında ürettiği XC90 modellerini kullanan sürücülerden alınan geri bildirimlere göre sürücülerin %56'sı araçlarındaki arızalardan şikâyetçi durumda. %24 oranında aks ve süspansiyon sistemi sorunlarının görüldüğü araçta, %18,93 oranında elektriksel sorunlara rastlanıyor.

7. Mercedes-Benz C-Class

Arıza puanı: 17

Alman devi Mercedes-Benz'in 2014 yılından sonra üretmiş olduğu C-Class modellerinin kullanıcılarıyla yapılan anketlere göre her üç C-Class'tan birinde sorun yaşanıyor. C-Class modellerinde ortaya çıkan sorunların %33,07'si aracın elektriksel sisteminde oluşurken bu oranı %17,72 ile ısıtma ve soğutma sistemi arızaları, %15,35 ile de motor arızaları takip ediyor.

6. Citroen C4 Cactus

Arıza puanı: 18

Fransız otomobil üreticisi Citroen'in 2014 yılından sonra ürettiği C4 Cactus modellerini kullanan kullanıcılardan alınan bilgilere göre neredeyse her beş C4 Cactus'ten biri sorunlu. Aks ve süspansiyon sisteminde görülen sorunların %24,83 oranıyla başı çektiği 100 üzerinden 18 arıza puanına sahip araçta %15,56 oranında elektriksel sistem %15,89 oranındaysa motor arızaları baş gösteriyor.

5. Audi Q5

Arıza puanı: 18

Audi'nin 2008 yılından sonra ürettiği Q5 modellerini kullanan kullanıcılardan alınan geri bildirimlere göre her üç Q5 kullanıcısından biri, aracının arızalarından şikâyetçi durumda. Arıza raporlarına göre 18 arıza puanına sahip olan Q5'te arızaya en çok rastlanan bölüm %28,74 oranıyla elektriksel sistem olurken bu oranı %20,96 ile motor arızaları izliyor.

4. Peugeot 308

Arıza puanı: 18

Fransız otomobil üreticisi Peugeot'nun 2014 yılından sonra ürettiği 308 modellerini kullanan sürücülerle yapılan anketlere göre araçların neredeyse yarısında sorunlarla karşılaşılıyor. Arıza raporlarının analizi sonucu 18 arıza puanı alan Peugeot 308'de %25,60 oranla motor kısmı en çok arızanın ortaya çıktığı bölüm olurken ikinci olarak %19,32'lik oranla ısıtma ve soğutma sistemi arızaları bizleri karşılıyor.

3. Nissan Qashqai

Arıza puanı: 21

Nissan'ın 2014 yılından sonra ürettiği Qashqai modellerini kullanan kullanıcılardan özellikle dizel versiyonuna sahip sürücülerin %47'sinin araçtaki arıza sorunlarından yakındığı görülüyor. Detaylandırılmış arıza raporlarına göre 21 arıza puanına sahip olan Qashqai'de en sık rastlanan sorunlar %34,28 ile aks ve süspansiyon sisteminde ortaya çıkarken bu oranı %17,56 ile elektriksel sistem arızaları takip ediyor.

2. Land Rover Discovery Sport

Arıza puanı: 25

Ürettiği SUV araçlarla dünya çapında tanınan bir şirket olan Land Rover'ın 2015 yılından sonra piyasaya sürdüğü Discovery Sport modellerini kullanan sürücülerle yapılan anketler sonucunda Discovery Sport'ların neredeyse yarısında sorunlar ortaya çıktığı görülüyor. Arıza raporlarının analiz edilmesiyle 25 arıza puanı verilen Discovery Sport'ta %41,68 oranında aks ve süspansiyon sorunları başı çekerken %18,19 oranındaysa elektriksel sistem sorunları ortaya çıkıyor.

1. Land Rover Range Rover

Arıza puanı: 33

Listemizin ilk 2 sırasını başka üreticilere bırakmayan Land Rover'ın 2013 yılından sonra ürettiği Range Rover modellerini kullanan kullanıcılardan alınan geri bildirimlere göre araç sahiplerinin %50'den fazlası araçlarındaki sorunlardan şikâyetçi durumda. Arıza raporlarına göre listemizdeki en yüksek arıza puanını alarak zirveye yerleşen Range Rover'daki arızaların %42,20'si tıpkı Discovery Sport'ta olduğu gibi aks ve süspansiyon sistemlerinde ortaya çıkarken bu oranı %20,79 ile elektrik sistem arızaları izliyor.

Ülkemizde resmi olarak satışı bulanan, servis arıza raporları ve araştırma şirketlerinin arıza indekslerine göre sıklıkla arızalanan araçları sizlerle paylaştığımız yazımızın sonuna geldik. Siz de kendi aracınızda yaşadığınız problemleri yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Otomobiller hakkındaki paylaşımlarımıza önümüzdeki günlerde devam edeceğiz. Kaçırmamak için takipte kalın :)

Yararlanılan kaynaklar: Reliability Index, Whatcar, UK Express