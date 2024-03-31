Vücudunda dövme ve piercing olanlara bazı haberlerimiz var. Yapılan araştırmalar, dövme ve piercing yaptıranların ruh sağlıklarında, yaşayış biçimlerinde ve çocukken yaşadıkları istismarlar hakkında bazı veriler ortaya çıkarıyor.

Tarihsel ve kültürel geleneklerden beri yüzyıllardır hayatımızda olan dövme ve piercing, özellikle son yıllarda daha da popüler hâle geldi. Bunun üzerine Amerika ve Almanya’da yapılan araştırmaların sonucu ise düşündürücü.

Dövmesi ve piercing’i olanlar, “Ne alakası var?” derken bir yandan da “Acaba bu sebepler yüzünden mi yaptırdım?” diye düşünebilir.

Alman ve Amerikan toplumunda yapılan araştırmalar, konuya iki farklı açıdan baktı.

Almanya’da yapılan araştırmaya 14 ila 44 yaşları arasında 1060 kişi dahil edildi. Amaç, dövme ve piercing’lerin çocuklukta yaşanan istismar ve ihmal deneyimleriyle bağlantısı olup olmadığı yönündeydi. Katılanlar, 28 maddelik Çocukluk Travması Anketi doldurdu.

Amerika’daki çalışmaya ise 2008 yetişkin katıldı. Bu çalışmada amaç ise genel sağlık durumunun yanı sıra herhangi bir akıl sağlığı tanısı olup olmadığı incelendi. Uyku sorunları, sigara içmek, hapishanede geçirilen süre, seks partneri sayısı da incelemede bakıldı.

Kimler daha fazla dövme yaptırıyor?

Her iki çalışmanın sonucunda ortak bazı noktalar var. Dövmeler genellikle her düzeydeki eğitim ve meslek grubunda yer alan insanlarda olsa da biraz daha düşük gelir düzeyindeki insanlarda ve işsiz olanlarda dövme sayısı daha fazla.

Kadınlar ve erkeklerde benzer dövme sayısı bulunuyor ancak piercing’i kadınlar daha fazla yaptırıyor. Bu sonuca kulaktaki piercing’lerin dahil olmadığını da belirtelim.

Ortak bir diğer veri ise dövme ile piercing’in moda dünyasında önemli bir aksesuar olarak kabul edildiği yönünde. Ayrıca bunlar birer iletişim aracı olarak kabul ediliyor yani içsel olarak hissedilen şeylerin dışa vurumu oluyor.

Geçmişteki yaraların iyileştirilme arzusu mu?

İstismar üzerine yoğunlaşılan araştırmada, olumsuz olayların anıları farklı şekilde temsil edildiği ve istismarların sözlü olarak iletişim kurmada zorlu olmasından kaynaklı vücut değişikliğine gidildiği bildiriliyor. Eskiyle uzlaşma sağlamak da dövme ve piercing yaptırma nedenlerinden biri oluyor.

İstismar denilince konu tabii ki sadece fiziksel ve cinsel istismar değil. Duygusal istismar, duygusal ihmal ve fiziksel ihmal de bunun içine giriyor. Kirli kıyafetler giymek zorunda kalmak da araştırmalarda ele alınan nedenler arasında.

Peki dövmelerin varlığı ile sağlık durumu karşılaştırmasından çıkan sonuç ne?

Dövme ve piercing’i olanlar; zihinsel sağlık sorunu ve uyku sorunu teşhisi konmuş, üç riskli davranışlarda bulunanlar (hâlihazırda sigara içmek, hapishanede geçirilen süre ve seks partnerlerinin sayısı) oluyor.

İşler biraz da dövme sayısına göre değişiyor. 2-3 dövmesi olan bir kişinin intihar girişiminde bulunma olasılığı 1 dövmesi olandan daha fazla. Bu çalışmaya Türkiye de dahil. Ayrıca düşük yaşam kalitesinin aktif rol aldığı bu işlerde aslında amaç yara izini kamufle etme veya anatomik özelliklerin değiştirilme düşüncesi oluyor.

Tabii ki bu araştırmaların belirli kişiler kapsamında yapıldığını unutmamakta fayda var. Sizin bu konu ile ilgili düşünceleriniz neler? Dövme veya piercing yaptırma amacınız aslında ne?

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