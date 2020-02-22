İnsan eliyle yapılan bu çukur, Rusya’nın Murmansk kentinde yapılmıştır. Dünyanın merkezine giden bu çukur, uzun yıllar boyunca dünyanın en derin çukuru olarak bilindi. Kola Superdeep (Derin) Çukuru olarak bilinen bu delik Dünya yüzeyinin 12,262 kilometre altında yani yaklaşık 7,5 mil derinliğindedir.

Bu kadar derin bir çukur sizi korkutmasın çünkü bu çukurun içine düşmek imkansız. Evet dünyanın en derin çukurlarından biri olabilir fakat genişliği 9 inç çapında yani 23 cm. O yüzden normal bir insanın çukara düşmesi gibi bir şey söz konusu değil. Yaklaşık 20 sene içinde yapılan bu çukur, tamamen bilimsel amaçlı yapıldı.

Araştırmacılar ilk başta deliği yaklaşık 9 mil yani 14.500 metre olarak belirledi. Fakat daha sonra fikir değiştiren araştırmacılar deliğin “mümkün olduğunca derin" olmasını planladı. Ancak bilim insanları ve mühendisler çalışma sırasında beklenmedik bir şeyle karşılaştı.

Araştırmacılar çukur derinleştikçe yüksek sıcaklıklarla karşı karşıya kaldı ve bu yüzden projeden vazgeçmeye karar verildi. Yüzeyin 7.5 mil altında, 2.7 milyar yıllık kayalar, yaklaşık 180 santigrat derece (356 derece Fahrenheit) sıcaklıklara ulaştı. Bu sıcaklık bilim insanlarının tahmininden çok daha yüksek bir sıcaklıktı. Bu yüksek sıcaklıklar matkap uçlarını ve boruları deforme ettiği için kazı çalışmaları oldukça zor ve maliyetli olmaya başladı. Bu yüzden sıcaklıkla daha fazla baş edemeyen bilim insanları kazı çalışmalarına bir son verdi.

Bilim insanları yapılan çalışmalar sırasında derine indikçe kayaların daha yumuşak bir hale geldiğini gözlemledi. Kola'daki Rus bilim insanları, bu derinliklerdeki kayaların, kayadan ziyade daha çok plastik gibi olduğunu belirtti. Sert bir kaya ile karşılaşmayı bekleyen bilim insanları için bu yumuşak kayalar şaşırtıcı bir sürpriz oldu.

Çukur çalışmaları 1992 yılında durduruldu ve proje alanı on yıl sonra terk edildi. Kola Superdeep kuyusu, Mayıs 2008'e kadar dünyanın en derin çukuru ünvanını elinde bulundurmaya devam etti, fakat sonrasında Katar'daki Al Shaheen petrol sahasında açılan 12.289 metrelik sondaj deliği bu rekoru Kola'nın elinden aldı. Günümüzde ise sonra Rus Sakhalin adası yakınlarındaki 12.345 metrelik Offshore petrol kuyusu bu ünvanın sahibi konumunda.