Akıllı telefon karşılaştırma platformu AnTuTu, Ağustos ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı. Performans testlerinin ortalaması alınarak hazırlanan listede üst ve orta segmentten modeller yer alıyor.
Piyasaya yeni sürülen OnePlus Ace 2 Pro, 1.648.735 puan ile üst segment telefonların zirvesinde yer alıyor. Vivo'nun alt markası olan iQOO 11S model telefon ise 1.645.393 puan ile ikinci sırada.
AnTuTu'nun performans testleri sonuçlarına göre Ağustos ayının en güçlü üst segment Android telefonları:
- OnePlus Ace 2 Pro - 1.648.735
- iQOO 11S - 1.645.393
- Nubia Red Magic 8S Pro Plus - 1.637.536
- iQOO 11 Pro - 1.624.175
- Vivo X90 Pro Plus - 1.616.843
- OnePlus 11 - 1.607.072
- Realme GT5 - 1.603.890
- iQOO 11 - 1.601.709
- Vivo X Fold2 - 1.586.577
- OPPO Find X6 Pro - 1.585.642
Üst segment Android telefonlara baktığımızda listedeki bütün telefonların işlemcisi Snapdragon'ın 8 Gen 2'den oluşuyor. Snapdragon, akıllı telefon piyasasında en hızlı mobil telefon işlemcisi üreten firmalardan biri diyebiliriz.
Orta segmente baktığımızda işlemci konusunda işler değişiyor
Orta segment listesinin ilk sırasında 1.148.376 puana sahip Redmi Note 12 Turbo karşımıza çıkıyor. İkincilik koltuğunda ise 1.146.607 puan ile Realme GT Neo5 SE oturuyor. Her iki akıllı telefon da Snapdaragon'ın 7+ Gen 2 işlemcisine sahip, bu yüzden aralarındaki puan farkı çok az. Üçüncü ve dördüncü sırada ise MediaTek'in Dimensity 8200 işlemcisine sahip iQOO Neo 7 SE ve Vivo S17 Pro modelleri yer alıyor.
AnTuTu'nun performans testleri sonuçlarına göre Ağustos ayının en güçlü orta segment Android telefonları:
- Redmi Note 12 Turbo - 1.148.376
- Realme GT Neo5 SE - 1.146.607
- iQOO Neo 7 SE - 949.742
- Vivo S17 Pro - 944.329
- OPPO Reno 10 Pro 5G - 924.664
- Redmi Note 12T Pro - 891.614
- Redmi K60E - 884.861
- Xiaomi Civi 3 - 881.859
- OnePlus Ace Racing - 880.968
- OnePlus Ace - 868.560
Asgari Ücrete Alınabilecek En İyi Akıllı Telefonlar