Telefonları performans testine tabi tutan AnTuTu, Ağustos ayının en güçlü Android telefonlarının listesini yayınladı. Liste üst segment ve orta segment olarak sınıflandırılmış halde.

Akıllı telefon karşılaştırma platformu AnTuTu, Ağustos ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı. Performans testlerinin ortalaması alınarak hazırlanan listede üst ve orta segmentten modeller yer alıyor.

Piyasaya yeni sürülen OnePlus Ace 2 Pro, 1.648.735 puan ile üst segment telefonların zirvesinde yer alıyor. Vivo'nun alt markası olan iQOO 11S model telefon ise 1.645.393 puan ile ikinci sırada.

AnTuTu'nun performans testleri sonuçlarına göre Ağustos ayının en güçlü üst segment Android telefonları:

OnePlus Ace 2 Pro - 1.648.735

iQOO 11S - 1.645.393

Nubia Red Magic 8S Pro Plus - 1.637.536

iQOO 11 Pro - 1.624.175

Vivo X90 Pro Plus - 1.616.843

OnePlus 11 - 1.607.072

Realme GT5 - 1.603.890

iQOO 11 - 1.601.709

Vivo X Fold2 - 1.586.577

OPPO Find X6 Pro - 1.585.642

Üst segment Android telefonlara baktığımızda listedeki bütün telefonların işlemcisi Snapdragon'ın 8 Gen 2'den oluşuyor. Snapdragon, akıllı telefon piyasasında en hızlı mobil telefon işlemcisi üreten firmalardan biri diyebiliriz.

Orta segmente baktığımızda işlemci konusunda işler değişiyor

Orta segment listesinin ilk sırasında 1.148.376 puana sahip Redmi Note 12 Turbo karşımıza çıkıyor. İkincilik koltuğunda ise 1.146.607 puan ile Realme GT Neo5 SE oturuyor. Her iki akıllı telefon da Snapdaragon'ın 7+ Gen 2 işlemcisine sahip, bu yüzden aralarındaki puan farkı çok az. Üçüncü ve dördüncü sırada ise MediaTek'in Dimensity 8200 işlemcisine sahip iQOO Neo 7 SE ve Vivo S17 Pro modelleri yer alıyor.

AnTuTu'nun performans testleri sonuçlarına göre Ağustos ayının en güçlü orta segment Android telefonları: