Serbest, kurbağalama, kelebek, sırtüstü, yunus vuruşu… Söz konusu yüzme stilleri olunca birbirinden farklı örnekler vermek mümkündür. Kimisi en zoru kimisi en çok kalori yaktıranı. Peki en hızlısı hangisidir?

En hızlı yüzme stilinin genellikle kelebek veya kurbağalama olduğu düşünülür. Ancak durum zannettiğiniz gibi değil.

Gelin, en hızlı yüzme stilinin hangisi olduğuna bakalım.

George Washington Üniversite’sinden Rajat Mittal, 2003’ten beri yunusların ve diğer deniz memelilerinin, suyun içindeki hareketlerini incelemekteydi.

Mittal araştırmasının sonucunda, sporcuların yunus vuruşu (dolphin kick) olarak bilinen bu yüzme stiliyle diğer stillere göre suyun içinde çok daha hızlı ilerlediğini tespit etti.

Yunus vuruşu, isminden de anlaşılabileceği gibi yunusların ve diğer deniz memelilerinin su altındaki hareketlerinden uyarlanmış bir yüzme stilidir. Vücut, bu hareket sırasında âdeta bir dalga gibi hareket eder.

Vücutlarının oluşturduğu dalganın yüksekliği ve bu hareketi yapma sıklığı, yüzücülerin hızını etkileyen faktörlerdendir.

Bu yüzme stili, suyun yüzeyine çıkmadan tamamen suyun altında gerçekleştirildiğinde, yüzücülere hız ve enerji verimliliği açısından çeşitli avantajlar sağlar. Bunun sebebi ise yüzücülerin, kulaç atarken veya ayak vuruşu sırasında suyu iterek ileri doğru hareket etmesidir.

Bu nedenle bu hareketler, tamamen suyun altında yapıldığında daha fazla itiş gücü oluşturur. Ayrıca yüzücüler, yüzeye yakın hareket ettiklerinde suyun yüzeyinde dalga oluştururlar. Dalga oluşumu için gerekli enerjinin kaynağı ise yüzücünün kendisidir.

Yani yüzücü veya sporcu suyu iterken harcadığı enerjinin bir kısmını, itiş gücü değil de yüzey dalgası oluşturmak için kullanır. Özetle yunus vuruşu tüm bu sebeplerden dolayı en hızlı yüzme stilidir.

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