Görebileceğiniz En İyi Grafiklere Sahip 10 Mobil Oyun

Bir zamanlar bilgisayarda görünce şaşırdığımız grafik kalitesine sahip oyunlar, artık mobil cihazlarımızda. Günümüz şartlarında bir akıllı telefonda oynayabileceğiniz en iyi grafiğe sahip mobil oyunları derledik.

2000'li yılların sonu ve 2010'lu yılların başında bilgisayar ve konsol oyunlarında gördüğümüz grafik kalitesini artık mobil oyunlarda da görüyoruz. Özellikle 2015 ve sonrasında akıllı telefonlar için geliştirilen bazı güçlü oyunlar, görsel deneyim açısından ufacık ekranların kocaman dünyalara açılmasını sağlıyorlar

Her ne kadar mesele gerçekçilik olduğunda bir adım geride de kalsa gayet göze hoş gelen tasarımlara sahip mobil oyunlar var. Bu gün hem Android hem de iOS akıllı telefonlarınız için üst düzey grafiklere sahip mobil oyunları sizlere sunuyoruz.

Son yılların en grafik kalitesine sahip mobil oyunları:

Call of Duty: Mobile

Asphalt 9: Legends

Metal Madness Pvp

Left to Survive

The Elder Scrolls: Blades

Warhammer 40,000: Freeblade

ARK: Survival Evolved

Bright Memory

Iron Blade: Medieval Legends RPG

Black Desert Mobile

Call of Duty: Mobile

Türü: Birinci şahıs nişancı

Boyutu: 1,9 GB

Puanı: 4,4

Siz de takdir edersiniz ki Call of Duty’nin nasıl bir oyun olduğunu anlatmamıza gerek bile yok. Dünyanın en popüler birinci şahıs nişancı oyunlarından birisi olan Call of Duty, mobil oyun sektörüne adım attığı günden beri yüksek bir başarı elde etti. Oyunun mobil versiyonunun da son derece gerçekçi ve başarılı grafiklere sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Call of Duty’de oynayabileceğiniz birden fazla oyun modu bulunuyor ve oyunu ister arkadaşlarınızla isterseniz de dünyanın dört bir yanından insanlarla oynayabiliyorsunuz. Call of Duty: Mobile’da özelleştirebildiğiniz birçok özellik bulunuyor. En ilgi çeken özelleştirmelerin arasında silahlar ve teçhizatlar bulunuyor.

Asphalt 9: Legends

Türü: Araba yarışı

Boyutu: 2 GB

Puanı: 4,7

Sıradaki oyunumuz olan Asphalt 9: Legends, araba yarışı sevenlerin aklını başından alacak türden. Harika grafiklere sahip bu oyun o kadar gerçekçi sahnelere sahip ki, bir an durup akıllı telefonların nasıl bu kadar iyi donanıma sahip olduğunu düşünebilirsiniz.

Oyundaki araba sürüşü gerçek hayattakinden biraz uzak. İşi iyi bilen birisi, lastiklerin gerçekçiliğinin ve özellikle direksiyonun, gerçek hayatta olduğundan çok daha kolay ve farklı olduğunu hemen anlayabilir. Ancak yine de oyun, sahip olduğu egzotik araba modelleri, zorlayıcı pist ve rakiplerle tüm yarış severleri tatmin edecek türden.

Metal Madness PvP

Türü: Araba yarışı, PvP

Boyutu: 315 MB

Puanı: 3,7

Aynı anda hem Call of Duty: Mobile, hem de Asphalt 9: Legends tarzında bir oyun oynamak istediğinizi düşünelim. İşte Metal Madness PvP tam da size göre. Bu oyunda, dilediğiniz bir araç seçtikten sonra dilediğiniz silahı aracın tepesine bağlayabilir, diğer oyunculara karşı zorlu bir rekabetin içine girebilirsiniz.

Metal Madness PvP’de kendi tarzınıza göre oyunun gidişatını belirleyebilmeniz de son derece güzel bir seçenek. Örnek verecek olursak hızlı ve çevik bir ekipmana sahip olmak isterseniz spor araba seçebilir, yavaş ama dayanıklı bir ekipmana sahip olmak için de kamyonet tarzı araçları tercih edebilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra oyunun son derece kaliteli grafiklere sahip olduğunu da söylemeden geçmeyelim.

Left to Survive

Türü: Birinci şahıs nişancı, hayatta kalma

Boyutu: 1,2 GB

Puanı: 4,7

Bu oyunu oynarken, sürekli bir şeylere ateş etmek zorunda olacağınızı baştan belirtmeden geçmeyelim. Left to Survive, ilk bakışta zombilere karşı hayatta kalma oyunu gibi görünse de, oyunu diğer rakiplerinden ayıran iki farklı özellik bulunuyor. Bunlardan birincisi solo ve 2’ye 2 modu. Bu mod sayesinde sadece zombilere karşı değil, aynı zamanda gerçek rakiplerinize karşı apokaliptik bir dünyada savaşıcaksınız.

İkinci modda ise helikopterden düşmanlara karşı ateş ederek hayatta kalan son insan olmaya çalışıyorsunuz. Her iki modda oyuna gerçekten farklı bir soluk getirmiş. Oyun, grafik konusunda da son derece başarılı.

The Elder Scrolls: Blades

Türü: MMORPG

Boyutu: 1,3 GB

Puanı: 4,2

Mobil oyunlar listemizin beşinci sırasında Elder Scrolls bulunuyor. The Elder Scrolls: Blades, grafik konusunda diğer oyunların çok çok ötesinde bir oyun. Sahip olduğu 3 boyutlu grafikleriyle oyun, bilgisayar ya da konsol gibi daha güçlü platformları aratmıyor bile. Oyunun hem Android hem de iOS platformlarında aynı performansı sunması da çok büyük avantaj.

Oyunda zindan görevlerini yaparak canavarları temizleyebilir, PvP modunda diğer gerçek rakiplerinize karşı savaşabilirsiniz. Oyunun oynanışı mobil versiyonda çok daha kolay. Bu sebeple Elder Scrolls dünyasına yeni adım atanlar bile sıkılmadan diğer zorlu rakiplere karşı yarışabiliyor.

Warhammer 40,000: Freeblade

Türü: Strateji

Boyutu: 1,4 GB

Puanı: 4,7

PC platformunda son derece popüler olan Warhammer, mobil versiyonunda da oyuncuları son derece tatmin etmeyi başarabiliyor. Oyunun içerisinde tam bir görsel şölen yaşandığını söylemekte fayda var. Patlamalardan şehirlerin yıkılmasına kadar birçok sahne son derece gerçekçi grafiklerle yansıtılmış.

Oyunu oynamak gerçekten çok basit, hareketler otomatik olarak yapılıyor ve böylelikle oyuncunun tek yapması gereken şey strateji geliştirmek oluyor. Oyunun içerisinde sahip olduğunuz donanımları yükseltmek için envai çeşit yükseltme ve geliştirme seçenekleri de bulunuyor.

ARK: Survival Evolved

Türü: Hayatta kalma

Boyutu: 2 GB

Puanı: 4,4

ARK, gerçekten de inanılmaz büyüklüğe sahip bir açık dünya oyunu. Bu dünyada dinozorlar rahatça geziniyor ve siz de hayatta kalabilmek için elinizden geleni yapıyorsunuz. Oyunun başlarında sadece kıyafet ve yiyecek arayan bir mağdur olsanız da, oyun ilerledikçe geliştirdiğiniz üs sayesinde kendinizi o dünyanın efendisi gibi görmeye başlayacaksınız.

Oyunu tek başına oynamak zorunda değilsiniz. Dilerseniz arkadaşlarınızla bu maceraya katılabilir, ya da farklı insanların bir noktada buluştuğu kabilelere katılabilirsiniz. Oyunun aynı zamanda son derece gerçekçi grafiklere sahip olduğunu söylemekte fayda var.

Bright Memory

Türü: Birinci şahıs nişancı

Boyutu: 1 GB

Puanı: 3,4

Söz konusu grafik olduğunda öne çıkan oyunların başında Bright Memory geliyor. Oyunu oynayanların çoğu, bilgisayar kalitesinde bir performansla karşılaştığını iddia ediyor. Bu oyunu oynayabilmek için telefonunuzun belli başı donanımlara da sahip olması gerektiğini unutmayalım.

Bright Memory her ne kadar üstün seviyede bir oyun olsa da, onu rakiplerinden bir adım geriye düşürecek iki unsuru bulunuyor. Birincisi oyun ücretli. Oyun Google Market’te 13,99, AppStore’da ise 36,99 TL. İkincisi ise oyunu oynamak sadece 1 saat sürüyor ve devamlılığı yok. Yani oynamaya başladıktan sonra oyunu 1 saat gibi kısa sürede bitirebiliyorsunuz. Bunun sebebi ise oyunun hala demo versiyonunda olması.

Iron Blade: Medieval Legends RPG

Türü: RPG

Boyutu: 3,8 GB

Puanı: 4,7

Iron Blade, klasik bir RPG oyunu olarak sayılsa da, oyunun sahip olduğu grafik ve dinamikler son derece başarılı. Oyunda zırh ve silahlarla kuşanmış bir karakterle önünüze çıkan canavarları yenmeniz gerekiyor. Seviye atladıkça sahip olduğunuz beceriler ve silahlar değişiyor ve bu seviyelerin arasında büyük farklar olduğunu söylemeden geçmeyelim.

Her bir seviyede farklı ortam ve canavarlar görebileceğiniz bu oyunda sıkılmak pek de mümkünmüş gibi durmuyor. Oyunda bir de PvP modu bulunuyor. Bu mod sayesinde savunmanız gereken bir kale inşa ettikten sonra diğer oyuncuların kalelerine karşı savaş açabiliyorsunuz.

Black Desert Mobile

Türü: MMORPG

Boyutu: 110 MB

Puanı: 4,6

Mobil oyunlar listemizin son sırasında Black Desert Mobile bulunuyor. Black Desert Online, son zamanlarda oldukça yoğun ilgi gören MMORPG oyunu. Hal böyle olunca, yapımcılar oyunu mobil platforma da taşımak istemiş. Black Desert Mobile, bilgisayarda olduğu gibi telefonlarda da son derece gerçekçi grafiklere sahip.

Mobil versiyonda 5 farklı sınıf bulunuyor ve her sınıfın sahip olduğu özellik ve beceriler birbirinden farklılık gösteriyor. Black Desert Online’da amaç sadece PvP atmak değil, aynı zamanda oyun içerisinde bulunan görevleri yaparak karakterleri geliştirmektir. Bu görevleri isterseniz tek başına, isterseniz parti kurarak başka oyuncularla tamamlayabilirsiniz.