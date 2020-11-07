En İyi 5 Yabancı Dizi Sitesi ve Uygulamaları

Dijital platformlarda yayınlanan dizi ve filmlerin sayısı gittikçe artıyor. Hal böyle olunca, internet üzerinden erişebileceğimiz çevrimiçi dizi ve platform arayışına giriyoruz. Biz de sizler için hem yerli hem yabancı yapımlara ulaşabileceğiniz en iyi yabancı dize sitesi listesi hazırladık.

Tamama kabul, piyasada çok sayıda yasa dışı diz i ve film sitesi var ve hepsi çoğu insanın ilk tercihi oluyor. Ancak günümüzde orijinal içeriklerin önemi giderek artıyor. Cüzi de olsa ücretli olan platformlar, buradan elde ettikleri gelirlerle daha iddialı yapımlarla karşımıza çıkıyorlar. Dolayısı ile aslında karşılıklı bir memnuniyet durumu söz konusu oluyor.

Bugün, bu listede sizlere yasal olarak ücretsiz film indirebileceğiniz sitelerden bahsetmeyeceğiz (Onu daha önce burada yapmıştık, göz atabilirsiniz). Onun yerine Türkiye'de şu anda hizmet veren yabancı dizi platformlarına göz atıyoruz. Her bir platformun sadece kendi bünyesinde yayınladığı orijinal yabancı diziler bulunuyor.

Yabancı dizi siteleri ve uygulamaları:

Amazon Prime Video

Netflix

YouTube Premium

Turkcell TV+

Bein Connect

Fiyatı: 7,90 ₺, ay

İçerik zenginliği: Düşük

Türkiye'deki favori yabancı diziler: Fleabag, Jack Ryan, The Boys, The Man In The High Castle

En iyi yabancı dizi sitesi listemizin başında Amazon Prime Video bulunuyor. Geçtiğimiz dönemde Türkiye pazarına giriş yapan Amazon Prime Video, yeni çıkan bir platform olduğu için şu anda Türkiye'de rakiplerine kıyasla çok sayıda içerik sunmuyor, ancak sunduğu içerikler de son derece kaliteli. Aylık ücretinin son derece düşük olması ve platforma sürekli yeni yapımların eklenmesi, Amazon Prime Video’nun gün geçtikçe daha da popüler olmasını sağlıyor.

Amazon, Prime Video üyelerine bir de internet sitesinden yapılan alışverişler için ücretsiz kargo hizmeti sunuyor. Bir kere Prime üyesi olduktan sonra hem platformdaki yapımları izleyebilir, hem de ücretsiz kargo fırsatının yanında Amazon’un sadece Prime kullanıcılarına yaptığı indirimlerden faydalanabilirsiniz.

Fiyat; Temel paket: 1 kullanıcı, standart çözünürlük; 17,99 ₺ Standart paket: 2 kullanıcı, HD (720p) çözünürlük; 29,99 ₺ Premium paket: 4 kullanıcı HD, Ultra HD ve 4K çözünürlük; 41,99 ₺

İçerik zenginliği: Yüksek

Türkiye'deki favori yabancı diziler: Stranger Things, Narcos, The Haunting of Hill House, The Umbrella Academy, devamı için buradaki listeye göz atın.

Türkiye’de uzun süredir aktif bir şekilde yer alan Netflix’i bilmeyenimiz yoktur. En iyi yabancı dizi sitesi denince akla ilk gelen isimlerden birisi olan Netflix, her ne kadar yurt dışındaki kadar olmasa da Türkiye'de de son derece zengin bir içerik arşivine sahip. Netflix, satın aldığı içeriklerin yanı sıra yapımcılığını kendi üstlendiği dizileri de yayınlamaya devam ediyor.

Netlix’in şu anda 3 farklı ödeme planı bulunuyor ve platformun neredeyse her bütçeye hitap ettiğini söyleyebiliriz. Mobil cihazlar için çevrimdışı izleme seçeneği de bulunan Netflix, kullanıcıya her ödeme planında reklamsız bir yayın akışı sağlıyor.

Fiyat: 16,99 ₺, ay

İçerik zenginliği: Orta

Türkiye'deki favori yabancı diziler: Origin, Cobra Kai, Impulse

YouTube, Premium üyeliği sayesinde telif hakları nedeniyle başka hiçbir yerde bulunamayan yapımları bünyesine katarak daha geniş bir kitleyi hedefliyor. Henüz yeni olması sebebiyle çok fazla içeriğe sahip olmayan YouTube’un Türkçe içerik konusunda da son derece zayıf kaldığını söyleyebiliriz.Premium üyelerine arka planda oynatma seçeneği sunan YouTube, aynı zamanda içeriklerde reklamlara da yer vermiyor.

YouTube Premium’un aslında bildiğimiz YouTube’un sadece reklamsız ve özel içeriklere sahip bir versiyonu olduğunu söyleyelim. YouTube’un kullanıcıların bu parayı ödemesi için, karşılığında daha fazla içerik ve özellik sunması gerektiğini düşünüyoruz.

Fiyat; Giriş TV+ 10 GB Paketi: 30,90 ₺, ay. Giriş TV+ 15 GB Paketi : 35,90 ₺, ay. Giriş TV+ 30 GB Paketi : 47,90 ₺, ay.

İçerik zenginliği: Orta

Türkiye'deki favori yabancı diziler: Spides, Wild Discrict, This is Us

Turkcell TV+, belirli dizi ve filmlerin yanı sıra canlı yayınlara da erişebileceğiniz bir platform. 2014 yılında kurulan Turkcell TV+, tıpkı Netflix gibi 3 farklı ödeme planıyla her bütçeye hitap etmeyi hedeflemiş durumda. Ancak Turkcell abonesi olmayanların daha yüksek bir fiyatlandırmaya tabi tutulacağını şimdiden belirtelim.

Standart pakette kablolu yayında yer alan tüm kanalları izleyebileceğiniz Turkcell TV+, bir üst ödeme planında sinema ve eğlence paketi de sunuyor. En yüksek ücretli ödeme planını seçtiğiniz durumda ise tüm kanallara erişim sağlayabiliyorsunuz. Turkcell TV+’a akıllı televizyonlardan olduğu gibi mobil cihazlardan da erişim sağlayabiliyorsunuz.

Fiyat;

Sınırsız Eğlence: 18,50 ₺ (1 yıllık taahhüt şartıyla)

Sınırsız Spor: 96 ₺, ay

İçerik zenginliği: Yüksek

Türkiye'deki favori yabancı diziler: The Magicians, Brooklyn Nine-Nine, Warrior

Bein Connect, yerli ve yabancı yapımlara yer verse de çoğunlukla spor dallarına ağırlık veren bir platform. Bein Connect’e üye olmak için Digiturk üyeliğinizin olması şart ve bu da evinde Digiturk olmayan kullanıcılar için büyük bir dezavantaj haline geliyor.

Bein Connect’de birçok farklı ödeme planı bulunuyor ancak platformun vaad ettiğimi tüm kanallara erişebilmek için gerçekten yüksek bir meblağ ödemeniz gerekiyor. Platformda dizi veya film indirip çevrimdışı izleme seçeneğinin de bulunmadığını söyleyelim.