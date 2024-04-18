1958 yılında iki kişi, Las Vegas’ta, 241.401.600 km’lik, 64 gün boyunca aralıksız uçtukları bir uçuşa çıktılar ve hâlâ geçerli olan bir rekora imza attılar. Üstelik bunu yapmalarının tek amacı rekor kırmak değildi.

Bir Cessna 172 uçağı; 64 gün, 22 saat ve 19 dakika boyunca hiç durmadan uçarak Guinnes Dünya Rekoru’nu kırdı. Bu rekor, yere değmeden Dünya’nın etrafını yaklaşık 6 kez turlamak anlamına geliyordu.

Peki 1958 yılında bu uçak nasıl bunu yapabilmişti? Yakıt ne olacaktı? En önemlisi, böyle bir şeyi tam olarak neden yapmışlardı? Cevaplayalım.

1956 yılında bir girişimci, Las Vegas’taki otelini tanıtmak istedi.

II. Dünya Savaşı bombardıman pilotu Rovert Timm’in aklına bir fikir geldi. Uçakta Hacienda Hotel’in reklamı belirgin bir şekilde yer alacaktı ve dayanıklılık rekorunu kıracaklardı. Karar kıldıkları uçağı hazır hâle getirmek için 1 yıl harcadılar.

Bir yakıt deposu; ana yakıtı, ana tanka aktarmak için bir elektrikli pompa, motoru kapatmadan yağı ve filtreleri değiştirmek için yağ hatları eklendi. Tabii bunların yanı sıra bir yatak, lavabo, katlanabilir tuvalet gibi şeyler de vardı.

4 Aralık 1958 tarihinde yola çıktılar.

Saatler 15.52’yi gösterdiğinde havalanan ikilinin uçağına, bir kamyonetle günde 2 defa yakıt aktarımı yapılıyordu. 64 günlük uçuş boyunca Timm ve Cook, boş zamanlarında çizgi roman okuyor ve yollardaki arabaları sayıyorlardı. Küçük kabinin arkasına bir şilte yerleştirilmişti ve ikili, sırayla uyuyordu.

Otelin şefleri, Timm ile Cook’a taze yemekler pişiriyordu ve termos kaplarla uçağa aktarıyorlardı. Dışkılar ise plastik torbalara koyulduktan sonra çölün ıssız bölgelerine bırakılıyordu.

Uzun uçuş saatleri ve yetersiz uyku, zamanla mürettebatı yıpratmaya başlamıştı.

9 Ocak sabahı Timm, vardiyasının bitimine birkaç dakika kala uyuyakaldı. Uçak, otopilotla 1 saatten fazla kendi kendine uçmuştu. Timm ise bunu uçuş bitimine kadar ekip arkadaşına hiç söylememişti.

Zamanla ekipman arızaları artmaya başlamıştı. Jeneratör arızalanıyordu ve kanat tanklarına yakıt transferin bir el pompasıyla yapılıyordu. Bunun yanı sıra otopoilotta, bazı ışıklarda, takometrede ve yedek depo yakıt göstergesinde de sorunlar çıkıyordu.

7 Şubat 1959’da uçak, inişe geçti.

Yaklaşık 241.401.600 km yol giden uçak, uzun süren maceranın ardından New York McCarren Field’a indi. Bu rekor uçuşun ardından 2 yıl boyunca Hacienda’da sergilendi. Şu anda ise McCarran Uluslararası Havalimanı’nda, gelen yolcuların bagaj alım alanının üzerinde asılı duruyor.

64 gün süren inanılmaz uçuş hem bir makinenin hem de insan dayanıklılığının harika bir örneği oldu. Hele bir de yılın 1950’ler olduğunu düşününce… Robert Timm 1976'da, John Cook ise 1995'te öldü fakat havacılık tarihi kitaplarında sağlam bir yer edindiler.

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