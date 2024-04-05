Gizemli bir şekilde kaybolmadan önce son sözleri “Bu bir uçak değil.” olan pilot Frederick Valentich, 1978 yılında uçuş yaparken anlam verilemeyen bir cisim tarafından takip edildiğini iddia etti. İçeriğimizde bahsedeceğimiz bu hikâye, UFO komplo teorilerini de gündeme getirmişti.

Dünya, uzaylıların varlığına dair spekülasyonlarla dolu. Bazı vakalar, “Uzaylılar acaba gerçekten de var mı?” sorularını ara sıra akıllara düşürebiliyor. Tabii ki hiçbiri, varlıklarını kanıtlayamadı fakat bir sır olarak kaldı.

İşte sırra kadem basan pilot Frederick Valentich’in hikâyesi de onlardan biriydi. Uçağı, anlam verilemeyen bir cisim tarafından takip edilmişti ve pilotun son sözleri “Bu bir uçak değil.” olmuştu.

Pilot, takip edildiğini yetkililere bildirmişti.

Olay zamanı henüz 20 yaşında olan Frederick; küçük bir uçakla, Avustralya’nın güney Melbourne şehrindeki Moorabbin Havaalanı’ndan yine Avustralya’daki King Island’a doğru yola çıkmıştı.

Raporlara göre akşam saat 7 civarında telsizle, Melbourne Uçuş Servisi’ne, bilinmeyen bir uçağın 1400 metre yükseklikte kendisini takip ettiğini bildirdi. Söylediğine göre içinde 4 adet parlak ışık vardı ve bu ışıklar uçaktan yansıyarak hızlı bir şekilde ilerliyordu. Ayrıca diğer pilotun kasıtlı olarak onunla oynuyor olabileceğini, uçağın kendisinin üzerinde yörüngede döndüğünü eklemişti.

Bir süre sonra bağlantı tamamen koptu.

Yetkililer ise Frederick’e, rotada başka uçak görünmediğini bildirdi. Pilot, yetkililerle bağlantısını kaybetmeden önce, kontrolörlere bir sorun olduğunu söyledi ve “Bu bir uçak değil.” dedi. Sonrasında uzun ve yüksek bir ses çıkardı. Metalik kazıma sesleri de duyulmuştu. Birkaç dakika sonra ise bağlantı tamamen koptu.

O gün UFO görüldüğüne dair iddiaların olması, spekülasyonları artırdı.

Pilotun ortadan kaybolduğu gece, Avustralya’da bir UFO görüldüğüne dair raporlar vardı ancak bunların doğruluğu hiçbir zaman kanıtlanamadı. Birçok uzman, Valentich’in yönünü kaybettiğini ve kendi ışıklarının suya yansıdığını veya yakındaki bir adadan gelen ışıkları gördüğünü iddia ediyor.

Arama kurtarma çalışmaları sonuçsuz kaldı.

Okyanus üzerinden gemilerle ve 8 sivil uçakla; yaklaşık 3000 km alanda deniz ve hava araması yapıldı ancak ne yazık ki hiçbir şey bulunamadı. Bu gizemli kayboluş olayından 5 yıl sonra, 1983’te, Avustralya’daki Flinders Adası’nda yüzen bir motor kaputu kapağı bulundu. Seri numarası, bu kapağın Cessna 182, yani Frederick’in uçağı olduğunu kanıtlıyordu.

Yine de Frederick’e ve o gün olanlara dair bir iz bulunamadı. Soruşturma hâlâ devam ediyor. Olay ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek isterseniz “The Disappearance of Frederick Valentich (Frederick Valentich’in Kayboluşu)” adlı belgesele göz atabilirsiniz.

Sizin bu konuyla ilgili teorileriniz neler? Yorumlarda buluşalım!

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