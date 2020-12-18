Epic Games, Fiyatı 33 TL Olan Oyunu Ücretsiz Yaptı

17 Aralık'tan itibaren yılbaşına kadar her gün 19:00'da yeni oyun dağıtacak olan Epic Games, bugün 33 TL'lik Oddworld: New 'n' Tasty'yi ücretsiz yaptı. Oyun hakkında bilgi edinmek ve nasıl kütüphanenize ekleyebileceğinizi öğrenmek için okumaya devam edin.

Oyuncular, yılbaşına yaklaşmamızla birlikte pek çok platformda başlayan indirimleri takip ederken Epic Games, yine bombayı patlattı. Normal şartlarda her hafta bir oyunu ücretsiz olarak oyunculara sunan platform, dün itibariyle 15 gün boyunca her gün en az bir oyunu ücretsiz yapacak.

Epic Games, 15 gün sürecek oyun coşkusunu dün ücretsiz yaptığı Cities: Skylines oyunuyla başlatmıştı. Oyun platformu, bugünse normalde 33 TL'lik fiyat etiketine sahip olan Oddworld: New 'n' Tasty oyununu ücretsiz yaptı.

Oddworld: New 'n' Tasty nasıl bir oyun?

PlayStation için yayınlanan Abe's Oddysee'nin yeniden hazırlanmış hali olarak karşımıza çıkan Oddworld: New 'n' Tasty, oyuncuların kahraman Abe olarak maceralara atılmalarına imkân tanıyor. Oyunda tarihi yıkıntıları keşfediyor, etobur canavarlardan ve çılgın av partilerinden kaçıyoruz.

Oddworld: New 'n' Tasty sistem gereksinimleri:

Minimum sistem gereksinimleri

İşlemci: Intel i3 3220 3.30 GHz

Intel i3 3220 3.30 GHz Ekran Kartı: NVIDIA GTX 260

NVIDIA GTX 260 RAM: 4 GB

4 GB Depolama alanı: 10 GB

10 GB İşletim sistemi: Windows 7

Önerilen sistem gereksinimleri

İşlemci: Intel i5

Intel i5 Ekran Kartı: NVIDIA GTX 560

NVIDIA GTX 560 RAM: 4 GB

4 GB Depolama alanı: 10 GB

10 GB İşletim sistemi: Windows 8

Oddworld: New 'n' Tasty kütüphanenize nasıl ekleyebilirsiniz?

Oyunları arşivinize eklemeniz için sahip olmanız gereken tek şey bir Epic hesabı, onu da zaten ücretsiz olarak dakikalar içerisinde edinebiliyorsunuz. Sonrasında yapmanız gerekenlerse şu şekilde:

Epic Games hesabınıza giriş yapın .

. Oyun sayfasına gidin

gidin Yükle tuşuna basın.

tuşuna basın. Siparişi Ver'e tıklayın.

tıklayın. Oyunlar böylece kütüphanenize eklenmiş olacak.

Epic Games Store sizden iki faktörlü kimlik doğrulama isteyecektir.

Epic Games yıl sonu etkinliğinde her gün saat 19:00'da yeni bir ücretsiz oyun verecek. Diğer oyunları da kaçırmamak için bizi takip etmeye devam edin.