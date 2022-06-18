Cem Yılmaz’ın Netflix’e gelir gelmez olay olan, AROG filminden tanıdığımız Erşan Kuneri’yi konu alan dizisinden bir ürün, resmiymiş gibi üretilip bir grup dolandırıcı tarafından halka satılmaya başlanmış. Cem Yılmaz da durumdan şikâyetçi.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın Netflix’te yayınlanan dizisi Erşan Kuneri, kendisine büyük bir başarı getirdi ve sosyal medyanın gündeminde uzun bir süre kalmayı da başardı. Her Cem Yılmaz işinden sonra olduğu gibi Erşan Kuneri dizisinden sonra da replikler ve sahneler hayranların dilinde dolaşmaya başladı.

Ancak bazıları işi repliklerden ileri götürmüş. Eğer diziyi izlediyseniz ilk bölümlerde Erşan Kuneri’nin bir sabun ürünü vardı, ismi Canyoldaş. Malumunuz, sabunun özelliklerinden çok da bahsetmemize gerek yok. Zaten asıl olay, bir grup dolandırıcının bu sabunları gerçekte üretip insanlara resmi bir ürünmüş gibi satıp dolandırması.

Cem Yılmaz, dolandırıcıları uyardı: ‘Bütün paranı almak istemiyorum’

Cem Yılmaz’ın dediğine göre Erşan Kuneri markası adı altında bir grup dolandırıcı, Canyoldaş isimli bu sabunları üretip resmi bir markaymış gibi satıyorlar. Cem Yılmaz’ın niş kitlesinin böyle ürünlere karşı olan talebi tahmin edilebilir olduğundan dolandırıcılar fırsatı kaçırmamış.

E tabii ünlü komedyen de durumdan rahatsız olmuş. Kendisi Twitter’dan paylaştığı gönderi ile dolandırıcıları şu sözlerle uyardı: “Kendinize böyle şeyler yapmayın. Satıcı arkadaş, milletin parasını böyle toplayıp tatile kaçacakken bütün paranı almak istemiyorum. Bu zırva işi bırak.”

Siz ne düşünüyorsunuz? Canyoldaş sabunlarının herhangi bir yerde satışına denk geldiniz mi? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.