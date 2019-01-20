Espor'a Olan Destek Dünya Genelinde Artıyor

Teknoloji hayatımıza girdikçe alışkanlıklarımız değişiyor. Bunlardan birisi de spor konusu. Artık hükümet çapında bile destek gören espor, günümüzde iyice popülerliğini artıran bir spor dalı haline geldi.

Esporun önemi artık tartışılamaz seviyede ve esporu destekleyen kuruluşlar gün geçtikçe artıyor. Bunlardan birisi olan KFC, Call of Duty: Black Ops 4 Battle Royale turnuvasına ev sahipliği yapacağını duyurdu. Kazananlara nakit ödül ve tavuk vereceğini duyurdu. Ayrıca İngiltere Hükümeti espor konusunda bazı atılımlar yapmaya başladı.

KFC Sırasında Son Kalan Adam

KFC’nin düzenleyeceği turnuvada ödül havuzu 60.000 dolar olacak. Sadece bu kadar da değil. Ayrıca kazananlar KFC siyah kartın sahibi olacak. Bu kart sayesinde günlük tavuk menülerini ücretsiz olarak yiyebilecekler.

World of Warcraft Esporu Oyun İçi İtemlerle Destekleyecek

2018 yılı Blizzard Activision için çok iyi bir yıl değildi. Bu yılda çok iyi bir başlangıç yaptığını söyleyemeyiz. Çıkan son haberlere göre Blizzard, World of Warcraft oyunundaki itemlerle ödül havuzunu destekleyecek.

Birçok oyuncu bu konudaki bazı endişelerini dile getirdi: “Battle for Azeroth oyununun eksiklikleri giderilmemişken ve oyun içi dengeler hala düzgün bir şekilde ayarlanmamışken, kim oyun içi mağazasından para verip oyuncak almak ister ki?”

İngiltere Hükümeti Esporu Destekliyor

Weavr, espor organizasyonlarının ve York Üniversitesi ve ELS UK gibi partnerlerin de içinde bulunduğu konsorsiyum, espor inovasyonları için İngiltere Hükümeti’nden 4 milyon poundluk destek aldı. Bu destek ve ortaklık, 45 teknoloji odaklı iş imkanı yaratacak.

Not: Daha önce E-Spor, eSpor, e-Spor gibi isimler kullanılan bu yeni spor türünün yazılışı, AP Style Guide'a göre 'espor' olarak belirlendi.