ETS 2 yapımcılarından yıllardır en çok istenilen modlardan otobüs modu, şirketin açıklamasına göre yakında resmî olarak oyuna eklenecek.

Gerek dünyada gerek ülkemizde oldukça popüler bir oyun olan ETS 2 için geçmişte sayısız farklı mod gördük. Birçoğu oyuna yeni haritalar eklemek üzerine olsa da otobüs şoförü olabileceğiniz modlar da oldukça yaygındı. Bugün de ETS 2 geliştirici ekibi SCS Software, oyuncuların isteğine kulak verdi ve gelecek olan güncellemeyle ilgili yeni bir video yayımladı.

Yayımlanan videodan anlaşıldığı üzere gelecek güncelleme ile ETS 2'de otobüs sürmek mümkün olacak. 22 saniyelik video için "Next Stop: ETS 2" ifadesini kullanan SCS Software, otobüslerle özdeşleşen "Sonraki Durak" ifadesini kullanmayı tercih etmiş. Keza videonun hemen başında, duran bir tırın arkasından harekete geçen otobüs görülebiliyor.

ETS 2 otobüs modu duyuru videosu

Videoyu resmî X hesabı üzerinden de paylaşan SCS Software ekibi açıklamada "Sınırları aştık, yük taşıdık ve sayısız şehri keşfettik ancak her büyük yolculuk gibi, yol her zaman sürprizlerle doludur. Farklı bir şey var ufukta... ETS 2 dünyasını deneyimlemenin yeni bir yolu. Sonraki durakta görüşmek üzere..." ifadelerine yer veriyor.

Henüz bu güncellemenin ne zaman geleceği ve oyuna yepyeni bir mod olarak mı ekleneceği belirsiz. Nitekim oyunun asıl amacı tır şoförlüğü olduğundan, bunun ayrı bir mod olarak mı yoksa oyuna başlarken seçilecek bir meslek olarak mı ekleneceğini bilemiyoruz.

Türkiye haritasının kalan kısmı da geliyor olabilir

Ayrıca oyuncuların fark ettiği üzere videonun kapak resminde yer alan harita Türkiye'den alınmış. İddiaya göre bu harita, Tuz Gölü ve çevresinin bulunduğu Karayolları Genel Müdürlüğü haritasının ta kendisi. Bu da gelecek güncelleme veya DLC'ler ile Türkiye haritasının kalan kısmının da oyuna eklenebileceğine işaret ediyor.