Akılalmaz Olay: 12 Yıldır Evli Olan Kadın, ChatGPT'ye Kahve Falı Baktırdıktan Sonra Eşine Boşanma Davası Açtı

2 dk okuma süresi
5
2
1
0
0
ChatGPT'nin günümüzde birçok farklı kullanım alanına şahit olduk ve fal baktırmak da bunlardan biri ancak bir kadın ChatGPT'nin baktığı falı fazlasıyla ciddi alarak eşine boşanma davası açtı.

ChatGPT'nin ilk kullanıma sunulduğu andan bu yana yapay zekâ yalnızca teknolojik yeniliklerde değil, günlük yaşamlarımızda da köklü değişimlere yol açtı. Eğitimden sağlığa, iş dünyasından sanata kadar pek çok alanda kullanımı yaygınlaşan bu araç, zamanla kullanıcıların ayrılmaz bir parçası hâline geldi.

Hatta bazı tıbbi durumlarda, doktorların gözünden kaçan semptomları tespit ederek hayat kurtardığına dair örnekler bile kayıtlara geçti ancak bu seferki olay, yapay zekânın kişisel alanlara ne kadar girdiğini sorgulatacak türden.

ChatGPT, adamın başka bir kadından hoşlandığını söyledi

Yunanistan'da yaşayan ve 12 yıldır evli olan bir kadın, kahve falı geleneğini modern teknolojiyle harmanlayarak ilginç bir yola başvurdu. Kocasının içtiği kahve fincanının fotoğrafını çekip ChatGPT’ye gönderen kadın, yapay zekâdan fincanı yorumlamasını istedi.

Yapay zekâ, fincanda kocasının “E” harfiyle başlayan bir kadından hoşlandığını ve bu kişinin mevcut ilişkilerini tehdit ettiğini iddia etti. Bırakın yapay zekâya körü körüne güvenmeyi, bir fala bile bu denli güvenilmemesi gerekiyorken, kadın evliliğini sorgulamaya başladı.

İddiaları reddeden eşiyle yüzleşen kadın, çok geçmeden boşanma davası açtı. Kocası boşanma talebini kabul etmedi ve olay yasal sürece taşındı. Kocasının avukatı ise yapay zekâ tarafından yapılan yorumların hukuki geçerliliği olmadığını savunuyor.

Yapay zekâ ile ilgili diğer içeriklerimiz:
İLGİLİ HABER

OpenaI, Yapay Zekâyı Sağlık Sistemine Entegre Edecek HealthBench'i Duyurdu (Katkıda Bulunanlar Arasında Bir Türk Hekim de Var!)
İLGİLİ HABER

Yapay Zekâ, iPhone'unuzun Pil Ömrünü Uzatacak: İşte Çok Yakında iOS 19 ile iPhone'lara Gelecek Müthiş Özellik
İLGİLİ HABER

Yapay Zekâlardan Kısa Cevaplar İstemenin Halüsinasyon Görme İhtimalini Artırdığı Keşfedildi (Bırakın Uzun Uzun Yazsın)

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
Kaynak : https://wccftech.com/after-12-years-of-marriage-woman-files-for-divorce-after-chatgpt-claims-her-husbands-infidelity-through-coffee-grounds-interpretation/
5
2
1
0
0
Emoji İle Tepki Ver
5
2
1
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler