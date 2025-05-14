ChatGPT'nin günümüzde birçok farklı kullanım alanına şahit olduk ve fal baktırmak da bunlardan biri ancak bir kadın ChatGPT'nin baktığı falı fazlasıyla ciddi alarak eşine boşanma davası açtı.

ChatGPT'nin ilk kullanıma sunulduğu andan bu yana yapay zekâ yalnızca teknolojik yeniliklerde değil, günlük yaşamlarımızda da köklü değişimlere yol açtı. Eğitimden sağlığa, iş dünyasından sanata kadar pek çok alanda kullanımı yaygınlaşan bu araç, zamanla kullanıcıların ayrılmaz bir parçası hâline geldi.

Hatta bazı tıbbi durumlarda, doktorların gözünden kaçan semptomları tespit ederek hayat kurtardığına dair örnekler bile kayıtlara geçti ancak bu seferki olay, yapay zekânın kişisel alanlara ne kadar girdiğini sorgulatacak türden.

ChatGPT, adamın başka bir kadından hoşlandığını söyledi

Yunanistan'da yaşayan ve 12 yıldır evli olan bir kadın, kahve falı geleneğini modern teknolojiyle harmanlayarak ilginç bir yola başvurdu. Kocasının içtiği kahve fincanının fotoğrafını çekip ChatGPT’ye gönderen kadın, yapay zekâdan fincanı yorumlamasını istedi.

Yapay zekâ, fincanda kocasının “E” harfiyle başlayan bir kadından hoşlandığını ve bu kişinin mevcut ilişkilerini tehdit ettiğini iddia etti. Bırakın yapay zekâya körü körüne güvenmeyi, bir fala bile bu denli güvenilmemesi gerekiyorken, kadın evliliğini sorgulamaya başladı.

İddiaları reddeden eşiyle yüzleşen kadın, çok geçmeden boşanma davası açtı. Kocası boşanma talebini kabul etmedi ve olay yasal sürece taşındı. Kocasının avukatı ise yapay zekâ tarafından yapılan yorumların hukuki geçerliliği olmadığını savunuyor.