Exxen, Yeni Sezon İçin Survivor Seçmeler'ini Duyurdu

Acun Ilıcalı'nın dijital içerik platformu Exxen, en yeni programını duyurdu. Platformun resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre Survivor isimli yarışmanın seçme süreci, bu yıl Exxen üzerinden yayınlanacak. Söz konusu program, "Survivor Seçmeler" olarak isimlendirilecek.

Türkiye'nin televizyon sektöründeki en popüler isimlerinden bir tanesi olan Acun Ilıcalı, uzunca bir süredir Exxen olarak isimlendirilen dijital platformu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bugüne kadar yayınlanacak içerikleriyle tartışmalara konu olan platfom, bu kez daha farklı bir yapımla karşımıza çıktı. Platformun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamalara göre, yıllardır yayınlanan Survivor isimli yarışmanın seçme süreci bu yıl Exxen üzerinden yayınlanacak.

Survivor, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yarışmalarından bir tanesi. Bir süredir Ilıcalı'nın sahip olduğu TV8'de yayınlanan programın çok da sıkı bir izleyici kitlesi var. Anlaşılan o ki Acun Ilıcalı, sadece YouTube kullanıcılarını değil, Survivor hayranlarını da Exxen'e çekmeye çalışıyor. Platform için duyurulan son program, bunun en net göstergesi.

İşte Exxen'in Twitter hesabından yapılan o paylaşım

Pek çok kişi, Survivor'ı daha çok seçme sürecinden sonra izliyor. Ancak bu yıl, durum biraz daha farklı olacak gibi görünüyor. Exxen'de yayınlanacak olan "Survivor Seçmeler" isimli program, Survivor yarışmasının daha ilk günlerine bile şahit olunabilmesini sağlayacak. Böylelikle Survivor hayranları, yarışmaya katılacak olan kişilerle ilgili çok daha önceden bilgi edinme imkanı yakalayacaklar.

Exxen için bugüne dek duyurulan programlar arasında Konuşanlar, Tolgshow, Kirli Çamaşırlar gibi, orijinali YouTuber'lara ait olan yapımlar yer alıyor. Ayrıca Sihirli Annem, Şeref Bey ve Hükümsüz gibi diziler ile Milli Takım Belgeseli ve AYAKTENİSİ gibi spor programları da Exxen'de yer alacak. Eğer platformla ilgili oluşturduğumuz tüm haberlerimize ulaşıp, Exxen'le ilgili detaylı bilgi sahibi olmak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.