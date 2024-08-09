Eyfel Kulesi'nin zamana karşı verdiği mücadeleyi biliyor musunuz? Bu ikonik yapının şu an en büyük düşmanı, paslanma tehlikesi altında olması.

Eyfel Kulesi, işgal dönemlerini, iki dünya savaşını ve hatta 1903'te yıkılma ihtimalini atlattı. Ancak şu anki en büyük düşmanı, paslanma.

135 yıldır Paris'in rüzgârı ve yağmuru ile savaşıyor, peki bu kez kaybediyor olabilir mi?

Eyfel Kulesi sadece 20 yıl dayanacak şekilde tasarlanmıştı.

1889 Dünya Fuarı için inşa edilen Eyfel Kulesi, sadece 20 yıl ayakta kalması planlanan geçici bir anıttı. 135 yıl sonra, dünyanın en sevilen ve ikonik yapılarından biri olarak hâlâ ayakta duruyor ancak kule artık yaşını göstermeye başladı.

Pandemi nedeniyle son restorasyon çabası ertelendi ve şimdi kule, 2024 Paris Olimpiyatları için 64 milyon dolarlık yeniden boyama sürecine girmişti.

Ancak bazı uzmanlar, bu boyamanın sadece kozmetik bir dokunuş olduğunu ve kulenin paslanma durumunu çözmediğini belirtiyorlar.

Gustave Eiffel, kulenin paslanma sorunuyla karşılaşacağını öngörmüş ve bununla başa çıkmak için planlar yapmıştı.

Önce Parislileri kulenin yıkılmaması gerektiğine ikna etmesi gerekiyordu. 1887'de inşaat başladı ve 22 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. Tüm parçalar Eiffel'in fabrikalarında üretildi ve Champ de Mars'ta bir araya getirildi. Kule tamamlandığında, Fransızlar onu çok eleştirdi.

Son yıllarda yapılan bir dizi rapor, yapının çatlaklar ve paslanma ile dolu olduğunu gösterdi. Pandemi ve eski boyadaki yüksek kurşun seviyeleri nedeniyle kulenin sadece %5'i şu an tedavi ediliyor.

64 milyon dolarlık bu yeniden boyama, mevcut boyanın kusurlarını daha da kötüleştirip daha fazla korozyona yol açabilir. Kule, yıllık yaklaşık 7 milyon ziyaretçi çekiyor ve 100 milyon euro gelir sağlıyor. Ancak işletme maliyetleri, geliri aşabiliyor.

Kule, bakımı yapıldığı sürece teorik olarak sonsuza kadar dayanabilecek olan dövme demirden yapılmıştır.

Ancak bu yeniden boyama sadece geçici bir çözümse, gelecekteki Parislilere kulenin bütünlüğünü korumak düşecek.

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