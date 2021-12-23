Lewis Hamilton’ın Emekli Olacağı İddiasında Yeni Gelişme

Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, son turda şampiyonluğu Max Verstappen’e kaptırdıktan sonra hakkındaki ‘emekli olacak’ iddialarıyla gündemdeydi. Bugünse bu iddiaları yalanlayan yeni bir bilgi paylaşıldı.

Yakın zamanda görmediğimiz ve özlediğimizin de üzerinde bir çekişmeye sahne olan Formula 1 2021 sezonu, bu çekişmeye yakışır bir şekilde sona ermişti. Eşit puanlarla Abu Dhabi’deki son yarışa gelen Lewis Hamilton ve Max Verstappen ikilisinin mücadelesi, son tura kalmıştı. Tartışmalı güvenlik aracı kararının ardından kazanan isim, Max Verstappen olmuştu.

Formula 1 dünyasını büyük bir tartışmaya sokan bu yarışın ardındansa 7 kez dünya şampiyonluğu bulunan Lewis Hamilton, hiçbir açıklama gerçekleştirmedi. Öyle ki Hamilton ve Mercedes-AMG F1 takımı patronu Toto Wolff’ün yarışın sonucu nedeniyle motorsporuna karşı kırgınlaştığı, Hamilton’ınsa Formula 1’e veda edebileceği dahi söylenmişti.

Hamilton emekli olmuyor

Geçtiğimiz günse Lewis Hamilton cephesinde iddiaları yalanlayan bir gelişme yaşandı. Büyük Britanyalı pilot Hamilton’ın, takımını 2022’de koltuğunu bırakmayacağı konusunda bilgilendirdiği iddia edildi. Kaynaklara göre Toto Wolff ve Daimler AG’nin üst yönetimi, 2016 yılında şampiyon olduktan sonra aniden emekliye ayrılan Nico Rosberg’te yaşandığı ani durumu yeniden yaşamamak için bir an önce netlik istiyordu.

Lewis Hamilton, temmuz ayında Mercedes-AMG F1 takımıyla iki yıllık sözleşme imzalamıştı. Bu da sözleşme feshedilmediği sürece Hamilton’ın en az 2023 yılına kadar Mercedes’te kalacağı anlamına geliyor. Hamilton, bu yıl Rosberg’in ardından gelen takım arkadaşı Valtteri Bottas’a da veda etti. Bottas’ın yerineyse geleceğin şampiyonu olarak görülen genç pilot George Russell geldi.