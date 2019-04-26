Facebook, Instagram için sahte hesaplardan beğeni ve takipçi satan Yeni Zelanda'daki şirketlere dava açıyor.

Facebook, "Platformumuzun bütünlüğünü korumak için harekete geçeceğiz" diyerek Instagram’da sahte beğeniler, paylaşımlar ve takipçiler satarak para kazanan Yeni Zelandalı şirkete dava açtı. Açılan davada, şirketin faaliyetlerini durdurması ve Instagram platformunu manipüle ettikleri için tazminat ödemesi isteniyor.

Likesocial isimli sitede kullanıcılar, 50 ile 2.000 arasında sahte takipçiyi 10 ile 99 dolar fiyat aralığında 1 haftalığına satın alabiliyorlar. Facebook, davada "Müşterilerine milyonlarca otomatik beğeniyi sunmak için bir bot ve Instagram hesabı ağı kullandılar. Sanıklar tarafından kontrol edilen Instagram hesaplarından bazıları günde on binlerce beğeni atıyordu" ifadelerini kullanarak durumun ciddiyetini ortaya koydu.

Bu, Facebook’un sahte hesaplara açtığı ikinci dava. Geçen ay Facebook, şirketin sahip olduğu platformlarda beğeni ve takipçi satan Çinli şirkete dava açmıştı. Görünen o ki Zuckerberg, sahte hesaplarla ve beğenilerle üçüncü parti kişilerin gelir elde etmesinden hiç memnun değil.