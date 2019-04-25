İlk yayınlandığında ıssız bir çöl gibi bomboş olan Facebook Hikayeler, aktif 500 milyon kullanıcıya ulaşmış durumda.

Facebook, Snapchat’in ‘24 saat içinde kaybolan gönderi’ formatını Hikayeler adıyla kopyalayarak Instagram’a getirdiğinde geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından eleştirilmiş fakat daha geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından da Instagram Hikayeler beğeni ile karşılanmıştı. Bununla yetinmeyen şirket daha sonra ana uygulaması olan Facebook ve anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp’a da aynı özelliği getirdi.

Facebook’un sevilen bir özelliği peş peşe tüm uygulamalarına getirmiş olması ilk başlarda kullanıcıları fazlasıyla kızdırmıştı. Bugüne geldiğimizde ise durum tamamen değişmiş gibi görünüyor. Facebook, 2019 yılı 1. çeyrek kazancını açıklarken CEO Mark Zuckerberg, Facebook, Instagram ve WhatsApp Hikayeler’in günlük aktif kullanıcı sayısını açıkladı. Buna göre üç uygulamada da hikayeler özelliği 500 milyon kullanıcı tarafından kullanılıyor.

Facebook’un aylık 1,56 milyar aktif kullanıcısı olduğunu ve WhatsApp’ın dünyanın en çok indirilen mobil uygulaması olduğunu düşünürsek benzer aktif kullanıcı sayılarına sahip olmalarına rağmen hikayeler kullanıcısı/toplam aktif kullanıcı oranında Instagram Hikayeler’in en popüler hikayeler özelliğine sahip olduğunu söyleyebiliriz. İlk yayınlandığında ıssız bir çöl gibi bomboş olan Facebook Hikayeler’in 500 milyon aktif kullanıcıya ulaşması da büyük bir başarı.

Burada asıl dikkat çeken detay, 24 saat içinde kaybolan gönderi formatının yaratıcısı olan Snapchat’in aktif kullanıcı sayısında Facebook uygulamalarının bir hayli gerisinde kalmış olması. Üç Facebook uygulaması da günlük 500 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaşmayı başarırken; Snapchat’in aktif kullanıcı sayısı 190 milyon ile sınırlı kalıyor. 190 milyonun küçük bir sayı olduğunu söyleyemeyiz ancak Facebook ile kıyaslandığında oldukça az görünüyor.