İşte Farklı Ülkelerde En Çok Satılan Otomobil Modelleri

Budget Direct tarafından hazırlanan harita, dünya çapında neredeyse her ülkede hangi otomobil modelinin popüler olduğunu gösterdi. Türkiye'nin en popüler otomobil modeli Fiat Egea oldu.

Hızla yükselmeye devam eden otomobil endüstrisi, son aylarda takıldığı çip krizi bariyeriyle mücadele ediyor. Tüketiciler olarak kendi ihtiyaçlarımıza göre otomobil alıyor olsak da yaşadığımız bölge ve içinde bulunduğumuz kültür de hangi otomobili tercih ettiğimiz konusunda gizli bir faktör olabiliyor.

Bu farklılığı ortaya koyan bir araştırmaysa Budget Direct tarafından yapıldı. BestSellingCarsBlog’un sunduğu 2019 yılı verilerinin baz alındığı araştırma, her ülkede hangi otomobil üreticisinin ve modelinin popüler olduğunu gösterdi. Ortaya çıkan bazı önemli sonuçlar da yer alıyordu.

Hangi ülke, en çok hangi otomobil modelini tercih ediyor?

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Geçtiğimiz hafta dünya çapında en çok satılan Fiat otomobilleri sizlerle paylaşmıştık. Bu veride Fiat’ın en popüler modelleri arasında yer alan Fiat Egea, üçüncü sırada yer alıyordu. Egea, Türkiye’de en çok tercih edilen Fiat modeliydi. Bu araştırma da Fiat Egea’nın Türkiye’de yalnızca en popüler Fiat modeli değil, aynı zamanda genel olarak en popüler model olduğunu gösterdi.

Dünya’nın önde gelen üç ülkesine baktığımızda ABD’de en popüler modelin Ford F-150 olduğunu görüyoruz. Rusya’da en popüler model Lada Granta iken Çin’in en popüler modeli Çin’in Passat’ı olarak bilinen Volkswagen Lavida.

Grafikten çıkan diğer önemli sonuçlar şu şekilde: