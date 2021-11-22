BMW iX xDrive40, Daha Satışa Çıkmadan 300 Bin TL Zamlandı

BMW'nin birkaç ay önce duyurduğu elektrik motorlu yeni aracı iX xDrive40, teslimatlarına başlanmadan zamlandı. Ekim ayının ortasından bugüne kadar yüzde 21 değerlenen euro kuru, 1 milyon 600 bin TL'lik fiyatın 1 milyon 900 bin TL'nin üzerine çıkmasına neden oldu. Borusan, konuyla ilgili olarak 'çarelerinin olmadığını' açıkladı.

Alman otomobil devi BMW, Auto Show 2021 Mobility etkinlikleri kapsamında elektrik motorlu yeni aracı iX xDrive40'ı tanıtmıştı. Geçtiğimiz ay yapılan açıklamalarda ise BMW iX xDrive40'ın Türkiye fiyatı açıklanmıştı. Yapılan açıklamaya göre BMW'nin Türkiye'ye gelecek yeni elektriklisine sahip olmak isteyen bir tüketicinin 1 milyon 632 bin 300 TL'den başlayan fiyatlarla ön sipariş vermesi gerekecekti. Ancak bu durum, an itibarıyla değişmiş durumda.

BMW'nin piyasaya sürdüğü araçlar, euro kuruna endeksli olarak fiyatlandırılıyor. Aracı Türkiye'ye getiren Borusan Otomotiv, geçen ay yaptığı açıklamalarda verdiği fiyatı da günün koşullarına göre belirlemişti. Euro kuru, o günlerde 10.50 TL civarında işlem görüyordu. Euro bugünse 12.60 TL seviyelerinde işlem görüyor. Bu da aracın fiyatını doğrudan etkiledi. Teslimatına hazırlanan araçlar, ön sipariş sürecinde 300 bin TL değerlendi. BMW iX xDrive40'ı bugün satın almak isteyen bir vatandaşın, 1 milyon 900 bin TL'yi gözden çıkarması gerekiyor.

Borusan'dan açıklama: Elimizden hiçbir şey gelmez

Ön sipariş döneminde 300 bin TL zamlanan araçla ilgili açıklamalar, Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik tarafından yapıldı. "Doğru fiyattan işlem yapmazsak ondan sonra yerine koyarken zorluk çekeriz. Maliyetleri karşılayamayız. Herkesin işini yönetiş şekli farklı. Kimisi kur artışını bir süre idare edip yerine koyma maliyetini hesaplamıyor. Belki onu tekrardan getirmeyecek piyasaya sürmeyecek. Ama bir işin sürekliliğinin olması için getirdiğimiz aracın yerine koyma maliyetini düşürmemiz lazım. Ben kur arttığında aracımızın değerini artırmadan satarsam tekrardan aynı pazarda gidip bir araç daha alamam. Bu yüzden stabil kur önemli." diyen Tiftik, kendilerinin de yapacak hiçbir şeylerinin kalmadığını açıklamış oldu.

Euro kuru, ekim ayının ortasından bugüne dek yüzde 21 civarında değerlendi. Ancak BMW iX xDrive40'ın fiyatına baktığımızda, zam oranının kurdaki artıştan düşük olduğunu görüyoruz. Öyle ki bu araç, yalnızca 1 aylık süreç içerisinde yüzde 19 civarında zamlandı. Yani aradaki yüzde 2'lik kur farkı tüketiciye yansımadı. Zaten küresel çapta zorda olan otomotiv sektörü, Türkiye'deki oynak kur değerleri nedeniyle daha fazla zora girmiş gibi görünüyor...