Electronic Arts’ın yeni oyunları Battlefield 6 ve FC 26 için Türkiye fiyatları bazı oyunseverleri derin derin düşündürürken, bazı oyuncular VPN kullanarak bu oyunları yurt dışı mağazalardan çok daha ucuza alabildiklerini iddia etti. Ancak söz konusu yöntem, EA hesabınızı tamamen kaybetmenize neden olabilir.

Battlefield 6 ve FC 26 için Türkiye fiyatları, pek çok oyuncuyu memnun etse de bazı oyuncuların hevesini kursağında bıraktı. Ancak hafta sonu yapılan bazı paylaşımlara göre oyunseverler, VPN ile bölge değiştirerek EA oyunlarını daha düşük fiyatla almanın bir yolunu bulmuş durumdalar. Ancak bu yöntemin bazı riskleri de yok değil.

Bazı oyunseverler, Ukrayna'ya VPN bağlantısıyla tarayıcı üzerinden EA mağazasına bağlanarak Battlefield 6 ve FC 26’nın ön siparişlerini %40’dan fazla indirimle verdiklerini öne sürdü. Oyunu alanlar, herhangi bir teknik engelle karşılaşmadıklarını belirtiyor.

Battlefield 6 ve FC 26'yı ucuza almak mümkün mü?

EA, Battlefield 6 ve FC 26'nın fiyatlarını 70 dolar olarak açıklamıştı ki bu yaklaşık 2.850 TL'ye denk geliyor. Oyunların Ukrayna fiyatları ise 1.699 Ukrayna Grivnası yani yaklaşık 1650 TL'ye denk geliyor. Bu da oyunları %42 civarında daha ucuza almak mümkün anlamına geliyor. Ama...

EA’nın Kullanıcı Sözleşmesi'ne göre, VPN ya da başka bir yöntemle ülke değiştirerek farklı bölge mağazasından oyun satın almak EA politikalarına aykırıdır. Kullanıcı Sözleşmesi; hesap sahipliliği, bölgeye özel kullanım ve sözleşme ihlallerine dair net kurallar içeriyor. EA hesabınızı, kullanım koşullarını ihlal etmeniz hâlinde askıya alma, iptal etme veya entitlements'ı geçersiz kılma hakkına sahiptir. Yani ucuza oyun satın almaya çalışırken hesabınızı tamamen kaybedebilirsiniz.