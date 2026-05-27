Ferrari'nin Eski Başkanından 'Luce' İçin Zehir Zemberek Sözler: ''Bir Efsaneyi Yok Edebilir''

Ferrari'nin ilk tamamen elektrikli modeli Luce, otomobil dünyasında tartışma yaratmaya devam ediyor. Markanın efsanevi eski başkanı Luca di Montezemolo ise yeni modele yönelik sert ifadeler kullanarak dikkat çekti.

Deniz Şen

Ferrari'nin onlarca yıl boyunca en önemli yöneticilerinden biri olan Luca di Montezemolo, şirketin kısa süre önce tanıttığı elektrikli Luce hakkında konuştu. nuştu. 1991 ile 2014 yılları arasında Ferrari'nin başkanlığını yapan Montezemolo, modelin markanın köklü mirasına zarar verebileceğini savundu.

Ferrari'nin ilk tamamen elektrikli otomobili olarak tanıtılan Luce, tasarımı ve konsepti nedeniyle sosyal medyada da yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

Montezemolo: ''Bir efsaneyi yok ediyorsunuz''

Eski yönetici, düşüncelerini açıkça dile getirmesi halinde Ferrari'ye zarar vereceğini söylerken, model için "Bir efsaneyi yok etme riski taşıyoruz" ifadelerini kullandı. Ayrıca aracın üzerinde yer alan meşhur şahlanan at logosunun kaldırılması gerektiğini söyleyerek dikkat çekti. Montezemolo bununla da yetinmedi ve aracın tasarımını eleştirerek, "Çinli üreticilerin bile kopyalamayacağı bir otomobil. Aklımdakini söylersem Ferrari'ye zarar vermiş olurum." dedi.

Ferrari cephesi henüz sessiz.

Şimdilik Ferrari cephesinden eleştirilere yönelik herhangi bir geri adım sinyali gelmiş değil. Şirket yönetimi Luce'yi markanın geleceği için önemli bir dönüm noktası olarak tanımlarken, modelin yeni müşteri kitlesine ulaşmasını hedefliyor.

İlk teslimatların ise 2026'nın sonlarına doğru başlaması bekleniyor.

Elektrikli Araba Ferrari

