Ferrari'nin Yeni Asfalt Canavarı F8 Tributo Tanıtıldı

Ferrari, araç portföyünde 488 GTB'nin yerini alacak yeni F8 Tributo modelini Cenevre Otomobil Fuarı’nda ziyaretçilerin beğenisine sundu.

İtalya’nın lüks spor otomobil markası Ferrari, şirketin en güçlü V8 motorunu kalbinde barındıran yeni Ferrari F8 Tributo’yu tanıttı. 720 beygir güç ve 770 Nm tork üreten çift turbolu 3.9 litrelik V8 motoruyla gerçek bir asfalt canavarı olan Ferrari F8 Tributo, 0’dan 100km/s hıza yalnızca 2.9 saniyede çıkabiliyor. 340 km/s maksimum hıza sahip olan Ferrari F8 Tributo, yerini aldığı 488 GTB’den çok daha iyi bir kalkış ve maksimum hız sunuyor.

Ferrari tasarım çizgisini her anlamda yakalayan yeni Ferrari F8 Tributo, 488 GTB’ye göre çok daha kesin tasarım çizgileri ile daha agresif bir dış görünüş sunuyor. Ferrari, aracı tasarlarken yalnızca daha sert bir görünüm elde etmekle kalmamış, performansı artırmak adına 488 GTB’den daha hafif olmasını sağlayacak bazı özel materyaller kullanmış. Bu sayede araç yalnızca daha güçlü motoru sayesinde değil, aynı zamanda daha hafif olması sayesinde de yüksek performans sağlıyor.

Ferrari, F8 Tributo ile birlikte iç mekan tasarımını da güncellemiş durumda, yuvarlak hava çıkışları, son derece sportif bir tasarıma sahipken, Yeni direksiyon simidinde pek çok yeni kontrol bulunuyor. Ayrıca sürücü yanında oturan kişinin önünde bir 7 inçlik bir ekran da bulunuyor. Ferrari, yeni F8 Tributo’yu ilk kez bugün başlayan Cenevre Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkarıyor.