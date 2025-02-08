Yıllar önce FIAT’ın Ferrari’yi batmaktan nasıl kurtardığını biliyor musunuz? Otomotiv tarihine bir yolculuğa çıkalım ve bu ilham verici hikâyeyi hatırlayalım.

Günümüzde spor otomobil denildiği zaman akla ilk gelen marka Ferrari, bir zamanlar ekonomik olarak çökmüş durumdaydı.

Bir başka İtalyan otomobil üreticisi FIAT, bu dönemde Ferrari’ye yardım etmese belki de bugün o müthiş yarış kırmızısı arabaları hiç göremeyecektik. Peki işin arka planı nasıl mı?

Ferrari, 1960’ların sonlarında ciddi finansal zorluklar içindeydi.

Aslında bu zorlukların temel sebebi de kurucu Enzo Ferrari’nin ortaya koyduğu vizyondu. Enzo Ferrari, Formula 1 ve Le Mans gibi yarışlara çok önem veriyor, şirket de yatırımlarını buna göre yapıyordu.

Sürekli yeni motorlar geliştirmek, aerodinamiği iyileştirmek, devasa AR-GE harcamaları demekti. Ferrari yarışlarda başarısız değildi aksine o yıllarda zirvenin tek hakimiydi. Hatta 1960 ve 1966 arasındaki tüm Le Mans yarışlarında birinci olmuştu. Ancak sürekli büyüyen ve gelişen bu yarış ekibi, daha fazla mühendis, sürücü ve teknik ekibin de büyümesini gerektiriyordu. Bu da AR-GE dışındaki bir başka büyük maliyet kalemiydi.

Esasında yarış için kurulan bir firma olan Ferrari’nin günlük yol otomobili üretimi de sınırlıydı.

Ferrari, 1960’larda yılda sadece birkaç bin otomobil üretebiliyordu. Başka markalardan örnek vermek gerekirse Ford, 1965'te 2.9 milyon otomobil üretti. Sadece Mustang modeli 559.000 adet satıldı. Zaten daha küçük bir pazara sahip olan Ferrari, ABD ve Avrupa’daki ekonomik dalgalanmalarla bu pazarından da olmuştu.

Ferrari’ye hayat öpücüğü olan hamle, İtalyan otomotiv devi FIAT’tan geldi.

Ferrari, her ne kadar öncesinde Ford ile görüşmüş olsa bile yarış departmanı hakkında alınacak kararlar konusunda uzlaşılamadı. Üstteki satırlarda da bahsettiğimiz gibi yarış, Enzo Ferrari için her şey demekti. Bunu bilen FIAT, Ferrari’ye başka bir teklifle geldi.

Ferrari’nin yarış bölümü Enzo Ferrari’nin kontrolünde kalacaktı. Ancak FIAT, direkt olarak şirketin yol otomobili üretiminin kontrolünü ele alacaktı. Ve nihayetinde FIAT, 21 Haziran 1969'da Ferrari’nin %50’sini satın alarak şirkete büyük bir sermaye girişi sağladı.

Enzo Ferrari mutlu: Bu anlaşma sayesinde Ferrari, yarış operasyonlarını finanse etmeye devam edebildi.

FIAT, Ferrari’nin Maranello’daki fabrikasına yaptığı yatırımlarla üretim kapasitesini artırdı. 1969’da 619 araç üretebilien Ferrari; 1970’de 928, 1971’de 1246 araç üretti. Bu firma tarihi için de bir rekordu. Daha ekonomik modeller üreten FIAT ise Ferrari sayesinde premium sınıfa hitap etme şansı yakaladı. Aynı zamanda Ferrari’nin geliştirdiği yarış teknolojilerinden yararlandı. Mesela Lancia Stratos ve Ferrari Dino'da ortak motorlar kullanılmıştı.

Özetle, bugün dünyanın en büyük süper otomobil üreticilerinden biri olan Ferrari’nin bu başarısının altında FIAT’ın çok önemli bir payı var.

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