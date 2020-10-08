FIFA 21’de Martin Tyler ve Alan Smith Spiker Olmayacak

Electronic Arts’ın kendi sloganından sonra muhtemelen en ikonik sesin sahibi olan Martin Tyler ve Alan Smith yeni oyunda yer almayacak. Spikerlik ve yorumculuk Derek Rae ve Lee Dixon’a geçecek.

Dünyaca ünlü futbol oyunu serisi FIFA, son yıllarda artık ikonikleşmiş olan Martin Tyler ve Alan Smith ikilisinin maç anlatımıyla karşımıza çıkıyordu. On yıldan uzun süredir oyunun seslendirmesini yapan ikili, bu hafta dünya çapında oynanmaya başlayacak FIFA 21’de yer almayacak.

Martin Tyler ve Alan Smith’in yerine bu defa Derek Rae ve Lee Dixon spiker kabininde yer alacak. Oyun içinde her dilde yalnızca bir spiker ikilisi seçilebilecek. Dahası her dil için spiker ikilisi bulunmayacak.

Futbolseverlerin tanıdığı isimler

Derek Rae ve Lee Dixon, özellikle Birleşik Krallık’taki futbolseverlerin oldukça aşina olduğu isimler. Rae, şu anda ESPN’de maç anlatımı yapan ve Bundesliga World Feed adlı programı da sunan isim olarak tanınıyor. Dixon ise ITV’de yorumculuk yapıyor.

Bu ikiliyi daha önce de aslında FIFA oyunlarında dinlemiştik. FIFA 19 ve FIFA 20’de ikili Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını yorumlayan isimler olmuştu. Yeni versiyonda ise ikili, İngilizce dil seçeneğinde her maç için varsayılan anlatıcılar oldu.

Öte yandan FIFA 21’de İspanyolca maç anlatımını seçecek olan kişiler de spikerin değiştiğini fark edecek. İspanyolca maç anlatımını gerçekleştiren spiker Nira Juanco, oyunun tarihindeki ilk kadın spiker olmayı da başardı.

FIFA 21 şu anda oynanabiliyor

FIFA 21’in Champions ya da Ultimate versiyonunu alan kişiler oyunu şu anda oynayabiliyor. Standart versiyonu alanlar için ise oyun 9 Ekim tarihinden itibaren tamamen oynanabilir hale gelecek.

EA ayrıca yeni oyunla birlikte Dual Entertainment adını verdiği bir de özellik sunmuştu. Teknik olarak bu özellik sayesinde oyunlar yeni nesil konsollara ücretsiz olarak yükseltilecek. Bu özellik FIFA 22 çıkana kadar kullanılabilecek.