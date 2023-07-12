Yeni bir film açtığınızda o filmin yapımcı stüdyosunun özel animasyonunu muhakkak görmüşsünüzdür. Walt Disney'den Paramount'a, Warner Bros.'tan DreamWorks'e kadar pek çok popüler film yapım şirketi var.
Peki bu film yapım şirketlerinin giriş animasyonlarına ne kadar hakimsin? Şimdi bunu test etme zamanı!
1) Basitle başlayalım: Bu tanıdık gelen sarı rengi tanıyabilecek misin?
A) Warner Bros.
B) Universal Studios
C) Columbia Pictures
D) Paramount Pictures
2) Bu da çok fazla tanıdık geldi değil mi?
A) 20th Century Studios
B) New Line Cinema
C) Marvel Studios
D) Liberty Media
3) En ünlülerden biri olduğunu söyleyebiliriz.
A) A24
B) 20th Century Studios
C) DreamWorks
D) Universal Pictures
4) Dünya'nın etrafında dolaşan yazılar desek?
A) Universal Pictures
B) Miramax
C) Twisted Pictures
D) Summit Entertainment
5) Eğer bu sahneyi görüyorsanız mısırları hazırlamış olduğunuzu düşünüyoruz. Peki ya siz ne dersiniz?
A) Imagine Entertainment
B) Working Title Films
C) Summit Entertainment
D) Walt Disney Studios
6) Fazlasıyla uzun süredir hayatımızda olan bir sahne diyebiliriz.
A) New Line Cinema
B) Lionsgate
C) Lucasfilm
D) Metro-Goldwyn-Mayer
7) Bu giriş sahnesini kaçınız hatırlıyor bakalım?
A) Paramount Pictures
B) Bad Robot Productions
C) Cartoon Network Studios
D) DC Films
8) Parıldayan ışıklardan sonra kaç kaliteli filme tanık oldunuz?
A) Skydance Media
B) Sony Pictures
C) Summit Entertainment
D) Syncopy
9) Christopher Nolan'ın içinde yer aldığı bir stüdyo desek.
A) Legendary Pictures
B) Skydance Media
C) Columbia Pictures
D) Amblin Entertainment
10) Bunu bilmek biraz zor olabilir sanki.
A) Happy Madison Productions
B) Hasbro Studios
C) Miramax
D) DreamWorks
11) Son olarak yine çok bilindik bir sahneyi sizlere soruyoruz.
A) Silver Pictures
B) A24
C) Paramount Animation
D) DreamWorks