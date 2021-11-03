Ford, Külüstür Kamyonetinin 'Elektrikli' Versiyonunu Tanıttı

ABD’li otomotiv devi Ford, tüm dünyada görüntüsüyle akıllarda yer edinen 1978 model F-100 kamyonetini elektrikli motorla yeniledi. Henüz yalnızca bir konsept olan aracın elektrikli motoru, kendi F-100'ünüze takmak için ayrı olarak satın alınabiliyor.

Elektrikli otomobil sektörüne yakın zamanda giriş yapan dev şirketlerden biri olan Ford, sektörde şimdiden kendisine yer edinmeyi başardı. Şirket, F-150 Lightning, Mustang Mach-E ve E-Transit modelleriyle elektrikli araçlar konusunda da başarılı olabileceğini kanıtladı. Ford, bugünse tamamen farklı bir konseptte elektrikli aracıyla karşımıza geldi.

Bir dönemin hafızalara kazınan tasarımına sahip olan 1978 model F-100 kamyonet, Ford tarafından baştan aşağı yenilendi. Kamyonetin tasarımında orijinallik her ne kadar korunmuş olsa da modern tasarım çizgileriyle de süslendi. Elbette araçtaki en büyük değişiklik motor bölümünde gerçekleşti.

Nostalji ve günümüzün en uyumlu gözüktüğü örneklerden:

Ford F-100 Eluminator ismiyle tanıtılan nostaljik-fütüristik kamyonet, dört çeker elektrikli motora sahip. Kamyonet, barındırdığı Ford Performance Parts tarafından geliştirilen Eluminator motoruyla 480 beygir gücü ve 859 Nm tork üretebiliyor. Bununla birlikte 2021 Mustang Mach-E’de bulunan bataryalar bu kamyonette de yer alıyor.

Aracı orijinal ve yenilenmiş haliyle karşılaştırdığımızda tasarımsal olarak çok az, ancak aracı modern yapan dokunuşlar yapıldığını görüyoruz. Renk seçimi ve jant tasarımlarıysa bu aracı günümüze taşıyan ana tasarım elemanları. Aracın dış tasarımından ziyade iç tasarımında da hem nostaljik hem de modern çizgilere aynı anda rastlayabiliyoruz.

Bu efsane kamyonetin yenilenmiş halini satın almak isteyenlerinse halen bir süre daha beklemeleri gerekecek. Zira kamyonet yalnızca bir konsept olarak tanıtıldı. Öte yandan bu tarz eski bir aracınızı elektrikli hale getirmek isterseniz, Ford’un bu araçta da kullandığı Eluminator motorunu 3.900 dolar karşılığında satın alıp aracınıza takabilirsiniz. Ford, bu motoruyla doğrudan elektrikli araç üretmeden eski araçların elektrikliye dönüştürülmesini sağlamayı hedefliyor.