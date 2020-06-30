Ford, 7,3 Litrelik Godzilla V8 Motorunu Piyasaya Sürdü

Merkezi Dearborn, Michigan'da bulunan otomotiv şirketi Ford, 7,3 litrelik yeni Godzilla V8 motorunu satışa sundu. Ford Performance'ta 8.150 dolardan listelenen sandık motor, 4.000 devirde 475 pound feet (644 Nm) tork üretebiliyor

ABD merkezli otomotiv devi Ford, kamyonlar için ‘Godzilla’ lakaplı 7,3 litrelik yeni V8 motorunu piyasaya sürdü. Yeni V8 motor, 7,3 litrelik dev hacmine rağmen 430 beygir güç (320 KiloWatt) üretiyor ki bu da boyutu için pek de etkileyici görünmüyor. Bununla birlikte kamyon motoru olarak tasarlanan Godzilla V8, 4.000 devirde 475 pound feet (644 Nm) tork üretebiliyor.

Satışları başlayan Godzilla V8, Ford Performance’ın web sitesinde 8.150 Amerikan dolarından (55.845 TL) listeleniyor. Garanti belgesi yanında gelen motorun geri kalan tüm parça sorumlulukları alıcıda oluyor. Yani alıcının, motorla eşleştirmek için uygun bir şanzımanı veya diğer tak çalıştır malzemeleri kendisi temin etmesi gerekiyor.

Ford’un 7,3 litrelik motoru Godzilla V8 neler sunuyor?

Motor satın alındığında, emme ve gaz kelebeği gövdesi, sol ve sağ egzoz manifoldu, yağ haznesi, yağ soğutucu, ateşleme bobinleri ve telleri ve esnek plaka gibi eklentilerle birlikte müşteriye ulaşıyor. Düşük devirli bir dizele alternatif olması için tasarlanan motor, ayrıca demir blok, alüminyum silindir kafası ve dövme çelik krank miline sahip.

Üstten siboplı pushrod motor, kam milinin silindir bloğunun iç kısmında yer aldığı bir yapıya sahip. Godzilla lakaplı yeni V8, Ford’un geçtiğimiz yıl tanıtılan F-250 Super Duty pikap modeli için tasarlansa da sandık motor olarak satışa sunuluyor.

Ford’un Amerika için satışa sunduğu Godzilla V8’in Avrupa veya diğer bölgelerde satışa çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor. Chevrolet ve Mopar’ın rekabetçi motorlarına yakın bir fiyatla satışa sunulan 7,3 litrelik canavar, Ford motorları sevenlerin yeni gözdesi olabilir.