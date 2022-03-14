Ford, gelecek planlarını anlattığı bir etkinlik gerçekleştirdi. Bu etkinlikte şirketin 2024'e kadar en az 3 elektrikli otomobil ile Avrupa pazarında olacağı ifade edildi. Bu modellerden bir tanesinin Puma olacağını açıklayan şirket, diğer iki modelle ilgili geniş kapsamlı açıklama yapmadı.

ABD'li otomobil devi Ford, bugün gerçekleştirdiği bir etkinlikte geleceğe yönelik planlarını açıkladı. Bu açıklamalar, tahmin edebileceğiniz üzere elektrik devrimi ile ilgiliydi. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda, 2024 yılına kadar Avrupa'da en az üç elektrikli binek otomobil modelinin tüketicilerle buluşturulacağı ifade edildi. Peki bu modeller hangileri olacak?

Ford, geçtiğimiz dönemlerde yaptığı açıklamalar gibi bu kez de gizemli bir tavır takındı. Şirkete göre 2024'e kadar elektriklenecek modellerden bir tanesi, Ford'un B segment SUV modeli Puma olacak. Bununla birlikte bir orta boy crossover bir tane de sportif crossover ile tanışacağız. Ancak bu araçların modelleri şu an için açıklanmadı.

Ford'un 2024'e kadar tanıtacağı elektrikli araçlar

Ford tarafından yapılan açıklamalara göre orta boy crossover, ilerleyen dönemlerde tanıtılacak. Bu araç, bundan bir yıl önce tanışma imkanı yakaladığımız Volkswagen ID.4 ile aynı platform (MEB) üzerine kurulacak. Ford'a göre ismi açıklanmayan orta boy crossover, 500 km menzil sunacak. Ford, elektrikli orta boy crossover modelinin Köln'deki fabrikada üreteceğini duyurdu. Sportif crossover ise tam bir sır olarak kaldı. Şirket, bu araca dair en ufak bir şey söylemedi.

Ford'un elektrikli Puma'sını Ford Otosan üretecek

Geçtiğimiz saatlerde sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, Ford Otosan'ın Ford Romanya'yı satın alacağından bahsetmiştik. Yapılan açıklamalarla bu anlaşmanın farklı bir yönü daha ortaya çıkmış oldu. Zira Ford'a göre elektrikli Puma, önümüzdeki yıllar itibarıyla Romanya'daki fabrikada üretilecek. Bu fabrikanın Ford Otosan'a geçeceğini düşünecek olursak, Ford Otosan'ın bu sürecin tamamından sorumlu olacağını söyleyebiliriz.

Ticari araçlar da elektrikleniyor

Haberimizin genelinde Ford'un elektrikli binek otomobillerine değinmiş olsak da şirketin çalışmaları bundan ibaret olmayacak. Şirket, 2024 itibarıyla Transit Courier, Tourneo Courier, Transit Custom, Tourneo Custom ve E-Transit modellerini piyasaya sürecek. Böylelikle en basitinden kargolarımız bile elektrikli araçlarla teslim edilmeye başlamış olacak...