İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Fransa’da başlayan ve diğer Avrupa ülkelerine de yavaş yavaş sıçrayan mülteci isyanlarına dair “Türkiye’ye de sıçrayabilir” minvalinde yapılan paylaşımlara resen soruşturma başlattığını duyurdu.

Geçtiğimiz hafta boyunca Fransa’daki mülteci isyanının görüntülerini gerek geleneksel gerek sosyal medya vasıtasıyla izliyoruz. 17 yaşındaki Nahel M.’nin polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan isyanlar şu anda Avrupa’nın diğer ülkelerine de sıçramaya başlamış durumda.

Mülteciler, ülkemizde de çok uzun süredir gündemde olan bir konu. Bazı siyasiler, yorumcular, ünlüler ve hatta sade vatandaşlar, Fransa’da başlayan bu isyanların ülkemizde de görülebileceğine dair paylaşımlarda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, durum üzerine resen soruşturma başlattı.

Sebebi, halkı kin ve düşmanlığa yanlış bilgilerle tahrik etmek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının bu tür paylaşımlara resen soruşturma başlatmasının sebebi şöyle açıklandı:

"Son günlerde Fransa'da meydana gelen olaylar ile ilgili olarak: Benzer olayların ülkemizde yaşayan mülteciler açısından da olabileceği yönünde halkı kin ve düşmanlığa tahrik içeren; yanıltıcı, gerçek dışı ve yanlış algı oluşturarak kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya yönelik, provokatif ve manipülasyon içeren paylaşımlar yapan sosyal medya hesaplarının tespiti ile suç ve suç unsuru bulunan paylaşım yapan, açıklama ve yayın yapan şüpheliler hakkında resen soruşturma başlatılmış olup şüphelilerin tespiti için emniyete müzekkere yazılmıştır."

Fransa’da durum gerçekten çığırından çıkmış durumda: Kıyafet mağazaları, araba galerileri, mücevher dükkanları ve hatta en basitinden marketler bile yağmalanıyor. Halk ve polis karşı karşıya. Umarız bu durum bir an önce sona erer, zira 2023 yılında hala bunları görmek gerçekten üzücü.

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