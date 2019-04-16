Japonya’da mühendisler, 2011 yılında sızıntı felaketi yaşanan Fukushima nükleer reaktöründen yakıt çubuklarını çıkarmaya başladı.

2011 Yılında Japonya’da yaşanan Tohoku depreminin yıkıcı etkileri olmuştu. Bölgede bulunan Fukushima reaktörünü koruyan duvarlar, 15 metreyi bulan tsunami dalgalarının altında kalmış ve reaktör 1, 2 ve 3’ün türbinleri sular altında kalmıştı. Bu da tesiste aşırı ısınma yaşanmasına neden olmuştu. Yaşanan erime ve hidrojen-hava tepkimeleri büyük bir felaketle sonuçlandı.

Tesisi işleten Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Tepco), sonunda nükleer yakıtları reaktörlerden çıkarma aşamasına geldi. Çıkarılan yakıt çubukları, çelik kapların içinde tesisteki başka güvenli bir noktaya aktarıldı. Tepco, felaketten bu yana ilk defa tesisin içinden yakıt çubuğu çıkarmış oldu. Bu, tesisin temizlenmesi açısından önemli bir adım olarak görülüyor. Ortaya çıkan radyasyonun tamamen temizlenmesinin ise yıllar alacağı düşünülüyor.

Tepco, 2014 yılında erimeden etkilenmeyen ancak patlamalarda zarar gören reaktör 4’te bulunan 1535 birim nükleer yakıtı çıkartmıştı. Aynı yıl içinde reaktör 3’ün nükleer yakıtlarının da temizlenmesi bekleniyordu ancak yüksek radyasyon seviyesi ve teknik sorunlar nedeniyle planın ertelenmesi gerekti.

Tepco çalışanları, uzaktan kontrol edilen bir vinç vasıtasyıla 566 birim nükleer yakıtı tesisten çıkardı. Haziran ayına kadar henüz kullanılmamış olan ve düşük risk seviyesindeki yedi yakıt çubuğunun çıkarılması planlanıyor.

Tesiste toplamda 1,573 adet nükleer yakıt çubuğu bulunuyor. Reaktör 1 ve 2’deki yakıtların çıkarılması için 2023 tarihi işaret ediliyor.

Tepco, erimiş olan çekirdekleri ise 2021 yılından önce çıkarmayacak. Firmanın çalışmaları yavaş ancak güvenli şekilde devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde bölgeyi ziyaret eden Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Olimpiyat Komitesi Başkanı Yoshitaka Sakurada’nın ziyaretinde kırdığı potun ardından bölge halkıyla görüşmeler gerçekleştirmişti. Tohoku felaketinde 20,000 kişi hayatını kaybetti ya da kayboldu. Sakurada, Hinako Takahashi adlı yerel politikacının felaketten önemli olduğunu söylemişti. Japonya için hassas olan bu konuda yapılan bu yorum büyük tepki çekmişti.