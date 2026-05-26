Samsung’un yeni orta segment telefonu Galaxy A27’ye ait teknik özellikler ve basın görselleri ortaya çıktı. Snapdragon işlemciye geçiş yapan telefonun bazı donanım özelliklerinde ise geriye gittiği iddia ediliyor.

Samsung’un uygun fiyatlı telefon serisinin yeni üyesi olacak Galaxy A27, resmî tanıtım yapılmadan internete düştü. Sızdırılan görseller ve teknik detaylar sayesinde telefonun hem tasarımı hem de donanımı büyük ölçüde netleşmiş durumda.

İlk bakışta Galaxy A27’nin en dikkat çeken değişikliği işlemci tarafında olmuş gibi görünüyor. Samsung’un uzun süredir kullandığı Exynos işlemcileri bırakıp bu modelde Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 tercih edeceği söyleniyor. Ancak gelen bilgiler, şirketin bazı özellikleri kırpmış olabileceğini de gösteriyor.

Samsung, Galaxy A27’de Exynos’u bırakıyor

Sızdırılan bilgilere göre Galaxy A27, 6,7 inç büyüklüğünde FHD+ ekranla gelecek. Ön tarafta artık eski tarz çentikli ekran yerine delikli kamera tasarımının kullanılacağı görülüyor. Arka tarafta ise Samsung’un son dönemdeki sade kamera tasarım dili korunuyor.

Telefonun işlemci tarafında ise önemli bir değişim var. Galaxy A26’da kullanılan Exynos 1380’in yerini Snapdragon 6 Gen 3 alıyor. Bu değişimin özellikle pil verimliliği ve günlük performans konusunda olumlu sonuçlar doğurabileceği düşünülüyor.

Galaxy A27 özellikleri ortaya çıktı

Özellikleri

Özellik Ekran 6,7 inç FHD+ İşlemci Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 RAM 6 GB / 8 GB Depolama 128 GB / 256 GB microSD desteği Yok Arka Kamera 50 MP OIS + 5 MP ultra geniş + 2 MP makro Ön Kamera 12 MP Batarya 5.000 mAh Şarj 25W kablolu İşletim Sistemi Android 16 + One UI 8.5 Renkler Açık Pembe, Mavi, Siyah

Kamera tarafında Samsung’un ana sensörü koruduğu görülüyor. Telefonda OIS destekli 50 MP ana kameraya yer verileceği belirtiliyor. Buna ek olarak 5 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera eşlik edecek. Ön tarafta ise 12 MP selfie kamerası bulunacak.

Galaxy A26’dan daha kötü olabilecek noktalar var

Galaxy A27’nin en çok tartışılacak tarafı ise bazı özelliklerde geriye gitmesi olabilir. Çünkü sızıntıya göre Samsung, microSD kart desteğini tamamen kaldırıyor. Bu özellik özellikle orta segment Samsung kullanıcılarının en sevdiği detaylardan biriydi.

Üstelik ultra geniş açılı kameranın çözünürlüğü de düşüyor. Galaxy A26’da 8 MP olan ultra geniş kamera, Galaxy A27’de 5 MP’ye geriliyor. Ön kamera tarafında da küçük bir düşüş var. Yani Samsung bir yandan daha modern işlemciye geçerken diğer tarafta maliyet kısmaya çalışıyor olabilir.

Galaxy A27 ne zaman çıkacak?

Şu an için Galaxy A27’nin resmî fiyatı bilinmiyor. Ancak ortaya çıkan basın materyalleri ve teknik özellikler, cihazın artık tanıtıma oldukça yakın olduğunu gösteriyor. Samsung’un özellikle fiyat tarafında nasıl bir strateji izleyeceği şimdiden merak edilmeye başlanmış durumda.