Galaxy A27'nin Tüm Özellikleri Sızdı (Uygun Fiyatlı Samsung Telefon İsteyenleri Kızdıracak)

Samsung’un yeni orta segment telefonu Galaxy A27’ye ait teknik özellikler ve basın görselleri ortaya çıktı. Snapdragon işlemciye geçiş yapan telefonun bazı donanım özelliklerinde ise geriye gittiği iddia ediliyor.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Samsung’un uygun fiyatlı telefon serisinin yeni üyesi olacak Galaxy A27, resmî tanıtım yapılmadan internete düştü. Sızdırılan görseller ve teknik detaylar sayesinde telefonun hem tasarımı hem de donanımı büyük ölçüde netleşmiş durumda.

İlk bakışta Galaxy A27’nin en dikkat çeken değişikliği işlemci tarafında olmuş gibi görünüyor. Samsung’un uzun süredir kullandığı Exynos işlemcileri bırakıp bu modelde Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 tercih edeceği söyleniyor. Ancak gelen bilgiler, şirketin bazı özellikleri kırpmış olabileceğini de gösteriyor.

Samsung, Galaxy A27’de Exynos’u bırakıyor

Sızdırılan bilgilere göre Galaxy A27, 6,7 inç büyüklüğünde FHD+ ekranla gelecek. Ön tarafta artık eski tarz çentikli ekran yerine delikli kamera tasarımının kullanılacağı görülüyor. Arka tarafta ise Samsung’un son dönemdeki sade kamera tasarım dili korunuyor.

Telefonun işlemci tarafında ise önemli bir değişim var. Galaxy A26’da kullanılan Exynos 1380’in yerini Snapdragon 6 Gen 3 alıyor. Bu değişimin özellikle pil verimliliği ve günlük performans konusunda olumlu sonuçlar doğurabileceği düşünülüyor.

Galaxy A27 özellikleri ortaya çıktı

Özellikleri

Özellik
Ekran 6,7 inç FHD+
İşlemci Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3
RAM 6 GB / 8 GB
Depolama 128 GB / 256 GB
microSD desteği Yok
Arka Kamera 50 MP OIS + 5 MP ultra geniş + 2 MP makro
Ön Kamera 12 MP
Batarya 5.000 mAh
Şarj 25W kablolu
İşletim Sistemi Android 16 + One UI 8.5
Renkler Açık Pembe, Mavi, Siyah

Kamera tarafında Samsung’un ana sensörü koruduğu görülüyor. Telefonda OIS destekli 50 MP ana kameraya yer verileceği belirtiliyor. Buna ek olarak 5 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera eşlik edecek. Ön tarafta ise 12 MP selfie kamerası bulunacak.

Galaxy A26’dan daha kötü olabilecek noktalar var

Galaxy A27’nin en çok tartışılacak tarafı ise bazı özelliklerde geriye gitmesi olabilir. Çünkü sızıntıya göre Samsung, microSD kart desteğini tamamen kaldırıyor. Bu özellik özellikle orta segment Samsung kullanıcılarının en sevdiği detaylardan biriydi.

Üstelik ultra geniş açılı kameranın çözünürlüğü de düşüyor. Galaxy A26’da 8 MP olan ultra geniş kamera, Galaxy A27’de 5 MP’ye geriliyor. Ön kamera tarafında da küçük bir düşüş var. Yani Samsung bir yandan daha modern işlemciye geçerken diğer tarafta maliyet kısmaya çalışıyor olabilir.

Galaxy A27 ne zaman çıkacak?

Şu an için Galaxy A27’nin resmî fiyatı bilinmiyor. Ancak ortaya çıkan basın materyalleri ve teknik özellikler, cihazın artık tanıtıma oldukça yakın olduğunu gösteriyor. Samsung’un özellikle fiyat tarafında nasıl bir strateji izleyeceği şimdiden merak edilmeye başlanmış durumda.

BİM, Bu Hafta Sudan Ucuza Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı!

Türkiye'de Çok Satılan 3 Samsung Telefon Artık Güncelleme Almayacak

Xiaomi 17T ve Xiaomi 17T Pro'nun Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Lenovo Akıllı Telefon Sektörüne Geri Döndü! Her Özelliğiyle Büyüleyen 144 Hz Ekran ve 8000 mAh Bataryalı Legion Y70 Tanıtıldı

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

İddia: Samsung, 230 TL Fark İçin Galaxy S27'de Çinli Ekran Kullanmayı Düşünüyor

Samsung, Uygun Fiyatlı Yeni Telefonu Galaxy Buddy 5'i Tanıttı

iOS 26.5 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler

Togg'un Almanya'da Kaç Adet Araç Sattığı Belli Oldu (Ferrari ve Lamborghini Bile Daha Çok Satmış)

Unreal Engine 6 Resmen Duyuruldu: İlk Resmi Oyun İçi Görüntüler Paylaşıldı [Video]

Honda'nın Türkiye'de Satışı Durdurulan Sedanı Baştan Aşağı Yenilendi: Karşınızda 2026 Honda City

Huawei, Moore Yasası'nın Yerine Geçebilecek Tau Yasası'nı Duyurdu

Çiçek Aşısı Çoğu Aşının Aksine Kollarda Neden Büyük Bir İz Bırakıyordu?

DeepSeek V4 Pro API'sine Kalıcı Olarak %75 İndirim Geldi

