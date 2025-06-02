Samsung'un Galaxy S25 için One UI 8 Beta'yı kullanıma sunmasının ardından şimdi gözler Galaxy S24 ve Galaxy S23'e çevrilmiş durumda.

Samsung, geçtiğimiz yıl Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemelerini telefonlara zamanında getirmekte epey geç kalmıştı ama bu yıl işler değişiyor gibi. Şirket, yeni Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesi için daha hızlı hareket ediyor.

Geçtiğimiz hafta Galaxy S25 serisi için ilk One UI 8 beta sürümünü yayımlayan Samsung, şimdi de diğer popüler amiral gemileri Galaxy S24 ve Galaxy S23 serisi için de yayımlamayı planlıyor.

One UI 8 beta, Haziran sonu ile Temmuz ortası arasında geliyor

Bugün ortaya çıkan söylentiye göre Galaxy S24 kullanıcıları One UI 8 betasını Haziran sonu ya da Temmuz başı gibi telefonlarına indirebilecek. Galaxy S23 serisi telefon sahiplerinin ise biraz daha sabretmesi gerekecek. Galaxy S23 serisi için şu anki plan Temmuz başı ya da ortası güncellemeyi sunmak üzerine.

Beta sürümlerinin bu denli hızlı getiriliyor olması tam sürümün hemen geleceği anlamına gelmiyor ama şirketin testlerini tamamlaması açısından oldukça önemli. Üstelik One UI 8'in bir önceki sürüme göre daha küçük bir güncelleme olması sayesinde işler bu kez daha hızlı ilerliyor.

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Peki siz hangi telefonu kullanıyorsunuz? Telefonunuza One UI 8 geldi mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.