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Galaxy S27 Pro ve Ultra, Yeni Bellek Teknolojileri Yüzünden Daha Pahalı Olabilir

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Samsung Galaxy S27 Pro ve Ultra, LPDDR6 ve UFS 5.1 teknolojileriyle hız rekoru kırmaya hazırlanırken fiyat artışıyla gelebilir.

Galaxy S27 Pro ve Ultra, Yeni Bellek Teknolojileri Yüzünden Daha Pahalı Olabilir
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Küresel bellek krizinin etkileri sürerken, Samsung’un önümüzdeki dönemde tanıtacağı yeni amiral gemisi modellerinde vites artırmaya hazırlandığı iddia ediliyor.

Sızıntılara göre şirket, Galaxy S27 Pro ve S27 Ultra modellerinde LPDDR6 RAM ve UFS 5.1 depolama teknolojilerine yer vermeyi planlıyor. Bu hamle cihazları çok daha hızlı ve güçlü kılacak olsa da tüketicilerin cebini ciddi şekilde yakacak bir fiyat artışını beraberinde getirebilir.

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Galaxy S27 Pro ve Ultra, Yeni Bellek Teknolojileri Yüzünden Daha Pahalı Olabilir
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Maliyetin temeli LPDDR6 ve UFS 5.1

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Güney Kore merkezli haber kaynaklarına göre Samsung, Galaxy S27 Pro modelini 12 GB RAM ve 1 TB depolama seçeneğiyle, Galaxy S27 Ultra’yı ise 16 GB RAM ve 1 TB depolama kombinasyonuyla sunmayı hedefliyor. Cihazlara güç verecek olan LPDDR6 RAM teknolojisi, gelişmiş yapay zeka işlemlerine yüksek bant genişliği sağlarken LPDDR5X’e kıyasla %21’e varan enerji verimliliği vaat ediyor.

Depolama tarafında düşünülen UFS 5.1 standardı ise veri transfer hızlarında ve genel sistem tepkiselliğinde büyük bir sıçrama sunacak. Bu gelişme; yüksek çözünürlüklü medyaların işlenmesi, büyük boyutlu uygulamaların çalıştırılması ve cihaz içi yapay zekâ yüklerinin sorunsuz yönetilmesi açısından kritik bir rol oynuyor.

Yüksek maliyet fiyatlara yansıyabilir

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Tüm bu performans artışının arkasında ise ciddi bir maliyet yükü bulunuyor. Apple’ın bile Samsung’un zamlı bellek tekliflerini kabul ettiği iddia edilirken, bu maliyet artışından Samsung’un kendi mobil bölümünün de kaçamayacağı belirtiliyor.

Yeni bellek standartlarının getirdiği yük nedeniyle Galaxy S27 Pro ve Ultra modellerinin satış fiyatlarında belirgin bir artış yaşanması bekleniyor.

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Samsung Galaxy

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