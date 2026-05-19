Galaxy Z Fold8 Serisiyle İlgili Kritik Bilgiler Ortaya Çıktı: Z Fold8 Wide Geliyor!

Samsung’un gelecek nesil katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold8 ve Galaxy Z Fold8 Wide hakkında ilk önemli teknik detaylar ortaya çıktı. Şirketin özellikle “Wide” modeliyle daha geniş ekran isteyen kullanıcıları hedeflediği belirtiliyor.

Deniz Şen

Samsung’un yeni katlanabilir telefonlarıyla ilgili sızıntılar gelmeye devam ediyor. Ortaya çıkan son bilgiler, Galaxy Z Fold8 serisinin standart modele ek olarak Galaxy Z Fold8 Wide isimli farklı bir versiyonla gelebileceğini gösterdi. Şirketin bu modelde özellikle ekran deneyimine odaklandığı konuşuluyor.

Sızdırılan teknik detaylara göre Samsung, yeni Fold modellerinde hem tasarım tarafında hem de dayanıklılık konusunda önemli değişiklikler planlıyor. Özellikle daha ince gövde yapısı ve genişletilmiş kapak ekranı dikkat çeken yenilikler arasında yer alıyor.

“Wide” modeli daha büyük ekran isteyenlere hitap edecek.

Paylaşılan bilgilere göre Galaxy Z Fold8 Wide modeli, standart Fold8’e kıyasla daha geniş bir dış ekranla gelecek. Samsung’un bu hamleyle katlanabilir telefonlarda uzun süredir eleştirilen dar kapak ekranı sorununu çözmek istediği belirtiliyor. Cihazın genel tasarım anlayışının mevcut Fold modellerine benzeyeceği ancak kullanım deneyimi açısından daha “tablet benzeri” bir yapı sunacağı konuşuluyor. Böylece telefon kapalıyken bile daha konforlu bir kullanım hedefleniyor.

Daha ince ve daha dayanıklı gövde geliyor.

Sızıntılarda dikkat çeken bir diğer detay ise cihazların inceliği oldu. Samsung’un yeni menteşe sistemi sayesinde Fold8 serisini ciddi anlamda inceltmeyi planladığı ifade ediliyor. Bunun yanında ekran dayanıklılığı tarafında da geliştirmeler bekleniyor. Özellikle ekran kat izi konusunda iyileştirme yapılacağı ve yeni nesil UTG (Ultra Thin Glass) teknolojisinin kullanılacağı iddia ediliyor.

Henüz resmi doğrulama gelmese de Galaxy Z Fold8 serisinin Qualcomm Snapdragon işlemciyle geleceği konuşuluyor. Cihazların yapay zekâ özelliklerine daha fazla odaklanacağı da gelen bilgiler arasında. Galaxy Z Fold8 ailesinin 2026 yaz aylarında düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.

