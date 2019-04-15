GoT Final Sezonunun İlk Bölümünden En Komik 6 Replik

Game of Thrones dizisinin evreni kan ve gözyaşıyla yoğrulmuş olsa da dizide komik şeyler de var.

Game of Thrones hayranlarının heyecanla bekledikleri final sezonu başladı. Bu sezonda Westeros’ta adeta kan gövdeyi götürecek ve demir tahtın kaderi de belli olacak.

Dizideki komik replikleri görmeden önce sürprizbozan uyarısı yapmak da gerekiyor. Bu replikler dizinin en son yayınlanan bölümünden ve sürprizbozan görmemek, dizinin her anını ilk defa izlerken görmek isteyenler için tavsiyemiz diğer haberlerimize bakmaları.

Öte yandan dizi yeri geldiğinde patlatılan esprileri, nüktedan çıkışları ve tabiri caizse karakterlerin birbirlerine inceden giydirmeleri ile biliniyor. Özellikle Tyrion’un tek cümlelik şakalarını özleyenler için bu bölümde en çok gülünen replikler şunlar oldu:

1. Varys: Cüce şakalarına çok alınıyorsun ama hadım şakaları yapmaya da bayılıyorsun. Neden?

Tyrion: Çünkü bende o testis var, sende yok.

2. Tyrion: En son konuştuğumuzda Joffrey’in düğünündeydik. Berbat düğündü.

Sansa: Güzel anları da oldu.

3. Sansa: Her neyse, ejderhalar ne yiyor?

Daenerys: Canları ne isterse.

4. Euron (yolculukta ölen askerleri açıklarken): Zar oyununda hile yaptılar ya da ben zar oyununda hile yaptım. Birisi hile yaptı.

5. Varys: Karstarklar.

Tyrion: Daha iyi sembollerden biri. Soğandan her türlü iyidir. (Soğan Şövalyesi Davos’un hemen yanında.)

6. Jon Ya (Rhaegal, ejderha) binmemi istemezse?

Daenerys: O zaman beraber geçirdiğimiz zamandan keyif aldım, Jon Snow.

Game of Thrones'un sekizinci ve final sezonu, 14 Nisan'ı 15 Nisan'a bağlayan gece, sabaha karşı başladı.