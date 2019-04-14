27 Ağustos 2017'de yayınlanan yedinci sezon finalinden sonra yaklaşık iki yıllık bir ara veren efsanevi dizi Game of Thrones, bu gece ekranlara geri dönüyor.

Çıktığı günden bu yana büyük yankı uyandıran, milyonlarca izleyiciye ulaşan fenomen dizi Game of Thrones’un final sezonu olan sekizinci sezonu 15 Nisan TSİ 04.00’da (bu gece) yayınlanmaya başlayacak. Sekizinci sezonuyla izleyicisine veda edecek olan dizi; savaş sahneleri, kritik ölümleri ve devasa bütçesiyle de oldukça ilgi çekici istatistiklere sahip.

İşte bu sene içerisinde final yapacak olan Game of Thrones’a dair ilgi çeken istatistikler.

Game of Thrones'ta hangi bölüm kaç dakika?

Sekizinci sezonu altı bölüm sürecek olan dizide doğal olarak bölüm süreleri de nispeten uzayacak. Dizinin en uzun bölümünün yer alacağı sezonda üçüncü bölümün süresi 82 dakika, yani 1 saat 22 dakika olacak. Bundan önceki en uzun bölüm, 1 saat 21 dakikayla 7.sezonun final bölümüydü. Sekizinci sezonun final bölümü ise 1 saat 20 dakika sürecek.

Game of Thrones'ta hangi karakter ne kadar süre rol aldı?

Barındırdığı çok fazla sayıdaki oyuncuyla da dikkat çeken dizide en çok ekran süresini 9 saat 9 dakika ile Tyrion Lannister aldı. Tyrion’ı; Jon Snow, Daenerys Targeryan, Cersei Lannister takip etti.

Game of Thrones'ta ölüm nedenleri

Yazarlarının karakter ölümleri konusunda gözünü budaktan sakınmadığı dizide en çok ölüm göğüsten bıçaklanmayla gerçekleşti. Göğüsten bıçaklanarak gerçekleşen ölümleri, yanma takip etti. Yanma konusunda ejderhaların ve Karasu Savaşı’nın da (Battle of Blackwater) önemli bir payı var hiç kuşkusuz.

Game of Thrones'ta hangi karakter kaç dakika rol aldı?

Dizinin 7.sezonunda en çok dakika alan iki karakter ise dizinin en popüler karakterleri olan Jon Snow ve Daenerys Targeryan oldu. Ancak Jon Snow, aldığı 700 dakika ile en yakınındaki Daenerys’e 155 dakika fark attı.