Birçok teknolojik ürünün suya ve toza karşı dayanıklı şeklinde pazarlandığını görürüz. Hatta bu ürünleri satan şirketler, reklamlarında suya dayanıklılığı vurgulamak için denizde ya da havuzda yüzerken bu ürünlerin kullanıldığını gösterir. Peki su geçirmeme sertifikalarına sahip olan ve bu şekilde satılan ürünlerin, su geçirdiklerinde garanti kapsamına alınmadıklarını biliyor muydunuz?

Teknoloji geliştikçe ürünlerini belirli kazalara karşı daha dayanıklı hale getirmek için yeni yollar bulan teknoloji firmaları, ürünlerinin aldığı farklı sertifikaların yanında, o ürünler için çektikleri reklamlarla da söz konusu dayanıklılığı ön plana çıkarıyor. Bu bağlamda reklam filmlerinde en çok, söz konusu ürünlerle birlikte denizde yüzen insanlar göze çarpıyor.

Bizler de bu ürünlerin böylesine dayanıklı olduğunu görüyoruz ve bir yandan markaya da güvenerek uzun ömürlü olacakları hayaliyle ürünleri alıyoruz. Peki kendi ürününü reklam filmlerinde denizlerde yüzdüren bu şirketlerin, bunu siz yaptığınızda ve söz konusu cihazınız bu sebeple arızalandığında cihazınızı garanti kapsamına almadığını biliyor muydunuz?

Bu gerçekle kötü yoldan yüzleşen Apple kullanıcıları:

Apple’ın büyük çoğunluk tarafından sevilen Watch modellerinden üçüncü seriyi kullanan bir Ekşi Sözlük kullanıcısı, havuzda yüzerken aktivite takibi yapabilmesiyle ön plana çıkan saati aynen bu şekilde kullandı. Fakat reklamda gösterilen dayanıklılığın aksine cihaza su girdi ve cihaz bozuldu. Garanti süresi henüz dolmamış olan cihazı yetkili servise götüren kullanıcı, cihazının garanti dışı kaldığı gerçeğiyle karşı karşıya geldi.. Apple desteği ile görüşen kullanıcıya bu durumun nedeni, cihazın sıvıyla temasıyla etmiş olması şeklinde açıklandı.

Bu konuda bir başka örnekte ise bir 6’ncı nesil Apple Watch kullanıcısı karşımızda. İçinde yüzme egzersiz programı bulunan saatiyle yanlışlıkla havuza giren kullanıcı, saatin tamamen su aldığını söyledi. Bunun ardından Apple’a başvuran kullanıcı ‘saat su geçirmez, ama garanti kapsamında değil’ cevabını aldı.

Apple’ın bu yaptığı yasal mı?

Evet, Apple’ın bu yaptığı yasal. Bu mağduriyetlerin yaşanmasıysa çoğunlukla okumadan geçtiğimiz garanti belgelerinde yatıyor. Apple, belgelerinde cihazların suya dayanıklı olduğunu fakat su temasıyla yaşanan arızaların garanti kapsamına girmediğini açıkça belirtiyor. Sadece Apple için de değil, ‘su geçirmez’ adı altında satılan neredeyse tüm elektronik cihazlarda, marka fark etmeksizin sıvı kaynaklı arızalarla garantiye başvurduğunuzda benzer cevaplar alırsınız.

Elbette gönül isterdi ki şirketler bunu, cihazı satarken de belirtsin ve kötü yoldan öğrenmek zorunda kalmayalım fakat cihazla gelen belgelerde bu bilgiler verildiğinden yasal açıdan pek de sıkıntıda olduklarını söyleyemeyeceğiz. Bu sebeple bu gibi ürünleri aldığınızda garanti şartlarını iyice gözden geçirmenizi tavsiye ediyoruz.