Norman Reedus, Death Stranding 2'nin Geleceğini Doğruladı

Hideo Kojima'nın sevilen oyunu Death Stranding'in başrolünde yer alan ünlü aktör Norman Reedus, oyunun hayranlarını heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu. Reedus, verdiği röportajda ikinci oyuna başladıklarını ifade etti.

Uzun yıllardır oyun sektöründe hizmet veren Hideo Kojima’nın kuruculuğunu yaptığı Kojima Productions tarafından geliştirilen aksiyon ve macera oyunu Death Stranding, 2019 yılında piyasaya sürüldüğü günden beri konuşuluyor ve oyunseverlerin beğenisini topluyor.

Bizim de sizlerle paylaştığımız üzere, The Walking Dead dizisinden tanıdığımız Norman Reedus’un Sam Porter Bridges karakteriyle başrolünü üstlendiği oyunun devamının çıkacağı bir süredir konuşuluyordu. Şimdi ise gelen haberler, bu söylentileri bir nebze de olsa doğruladı ve oyunun geliştirilme aşamasında olduğunu ortaya koydu.

Norman Reedus, devam oyununa başladıklarını açıkladı

Leo Magazine’e konuşan Norman Reedus, kendisine Death Stranding ile ilgili yöneltilen bir soruya yanıt verirken ikinci oyunun geleceğini ağzından kaçırdı. Hareket yakalama (motion capture) tekniği ile oyundaki karaktere hayat vermenin iki üç yıllık zorlu bir süreç olduğunu anlatan Reedus, açıklamalarında ‘ikincisini yapmaya başladık’ ifadelerini de yer verdi.

Reedus’un bu açıklaması, geçtiğimiz aylarda Japonya’da önemli bir ödüle layık görülen Hideo Kojima’nın popüler oyunun devamının geleceğini resmi olmasa da doğrulamış oldu. Ek olarak şu an devam oyunu için Kojima’dan herhangi bir açıklama gelmediğini; ancak yılın en büyük oyun etkinliklerinden biri olan Summer Game Fest’in önümüzdeki ay düzenlenecek olmasının, tanıtımın yakın zamanda yapılma ihtimalini güçlendirdiğini belirtebiliriz.