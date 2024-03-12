Epic Games, Unreal Engine 5.4 güncellemesinin geleceği tarihten itibaren geliştirici olmayanlar için yeni fiyatlandırmaya geçeceğini açıkladı.

Epic Games, geliştiricilerle Unreal Engine kullanan oyunlarından belli bir telif alma şeklinde anlaşıyor. Öte yandan profesyonel oyun geliştiricisi olmayan kişiler de bu motorunu kullanabiliyor. Firmadan gelen açıklamaya göre nisan ayı sonunda gelecek olan Unreal Engine 5.4 güncellemesi ile birlikte bireysel kullanıcılar, yıllık 1850 dolarlık bir abonelik ücreti ödemek durumunda kalacaklar.

Epic Games, geliştiricilerden 1 milyon dolar ciroyu geçtiklerinde, 1 milyon doların üzerindeki kısmın %5'ini telif hakkı olarak alıyor. Yeni abonelik modeli ise oyun geliştiricisi olmayanları etkilediği için şirketlerin böyle bir ödeme yapması gerekmiyor. Ayrıca öğrenciler, öğretmenler, hobi olarak Unreal Engine öğrenmeye çalışanlar da Epic Games'e para ödemek zorunda değiller. Yaptıkları bir ürünün para kazanması durumunda da yine 1 milyon dolara kadar olan kısımda telif ödemeleri gerekmiyor.

Herkes ücret ödemek zorunda değil

Epic Games'in bu kararı daha çok otomobillerdeki bilgi eğlence sistemleri, doğrudan satışı olmayan artırılmış gerçeklik maceraları, film ve televizyon için görsel efektler yapanlar gibi bireysel üreticileri etkileyecek. 1850 dolarlık yıllık abonelik ücretinde hem Unreal Engine hem de Epic'in Twinmotion adlı gerçek zamanlı görselleştirme aracı ve RealityCapture fotogrametri yazılımı yer alacak. Bu özelliklere ayrı ayrı abone olmak da mümkün olacak.

Epic'in açıklaması, Unity'nin açıkladığı ve hemen sonra da kaldırdığı tartışmalı fiyatlandırma politikası olan indirme başı ücret yaklaşımının ardından geldi. Ayrıca Epic, Unreal Engine 5.3'ü 5.4 ve sonraki versiyonlara güncellemeyecek olan kişilerin de bu değişimden etkilenmeyeceğini ifade etti.