Güncel verilere göre yalnızca Türkiye’de 30 milyon kişi oyun oynuyor. Yani evet, oyun tüketimi yapmayı çok sevdiğimiz açık. Peki ilk oyun üretimimizi biliyor musunuz?

Dünya çapındaki ilk bilgisayar oyunu, 1958 senesinde ortaya çıkan “Tennis for Two”ydu. Yıllar geçtikçe birçok oyun daha üretildi ve 1980’li yıllarda oyun oynamak artık sıradan bir şey hâline gelmişti.

Oyun tüketiminin ve üretiminin arttığı bu dönemlerde Türkiye de dünyadan geri kalmadı ve ilk video oyununu üretti. Bu oyun, Barbaros’tu. Hakkında pek kaynak olmasa da bulabildiğimiz bilgilerle elimizden geldiği kadar Barbaros’u anlatalım.

UFO Software, Barbaros’u piyasaya sürdü.

Ülkemizde 1980’li yıllarda video oyunculuğu yükselişe geçmeye başladı. Star Wars oyunları vardı, Pac-Man vardı, Rogue: Exploring the Dungeons of Doom vardı… 1986 yılında ise Türk yapımı bir oyun ortaya çıktı. Toplamda iki oyunu olan UFO Software’ın, Commodore 64 platformu için piyasaya sürdüğü ilk oyun “Barbaros”tu. Diğer oyun ise “Strip Tavla”ydı.

UFO Software ile ilgili pek fazla bilgi yok fakat doğruluğu kanıtlanmamış söylentiler var. İstanbul’da yaşayanlar bilir, Suadiye’de “UFO Bilgisayar” diye bir dükkân vardı. Kimine göre UFO Software, bu dükkâna bağlıydı ve Barbaros da buradan çıkma bir oyundu. Kimine göre ise UFO Software’ın UFO Bilgisayar ile bir alakası yoktu ve şirket Almanya’da kurulmuştu.

Peki bu oyun neyin nesiydi?

Üstünden hem neredeyse 40 yıl geçen hem de çok ses getiremeyen oyun hakkında pek fazla kaynağa ulaşamasak da görseline baktığımızda denizci Barbaros Hayreddin Paşa'nın olduğunu görebiliyoruz.

Oyun, Commodre 64 emülatörleri ile ROM dosyası bulunursa oynanabiliyordu. Yazılımcılarının kim olduğuna dair bir bilgi ise yok. Türkçe dilinde oynanan Barbaros oyunu bize, Türkiye’nin oyun üretim tarihi için dünyadan pek geri kalmadığını gösteriyor aslında.

Bir de UFO Software’ın çıkardığı diğer oyun olan “Strip Tavla”ya göz atalım.

Yine Commodre 64 için tasarlanan Strip Tavla, adından da anlaşılacağı üzere bir tavla oyunuydu. Ancak erotik ögeler de barındırıyordu. Güzel kadın karakterlerden birini rakip olarak seçiyordunuz ve siz kazanmaya başladıkça kadın karakter, üstündeki kıyafetleri çıkarmaya başlayarak dikkatinizi dağıtıyordu. Oyunun sonunu ise tahmin edersiniz artık…

Kısacası Strip Tavla ve Barbaros, Türk oyun üretimi tarihinin emekleme dönemini oluşturdu. Bu oyunları hatırlayan veya hiç oynamış olan var mı? Varsa yorumlarda bizi de aydınlatsın!

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