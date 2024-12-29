Google'ın aramalarda sunduğu 'Yapay Zekâ Özetleri' özelliği artık Gemini animasyonu ile daha kullanıcı dostu bir deneyim sunacak.

Google, aramalardaki Yapay Zekâ Özetleri (AI Overviews) için daha etkileyici bir kullanıcı deneyimi sunmak adına yeni bir animasyonu test ediyor.

Şirketin yeni 'Gemini' uyumlu tasarımı yalnızca görsel yenilik sunmakla kalmıyor, aynı zamanda yapay zekânın o anki işlemlerini de şeffaf bir şekilde kullanıcılara sunuyor.

'Yapay zekâ özetleri' artık daha fazla bilgi verecek

Yeni animasyon, yapay zekânın özet hazırlama sürecini adım adım yansıtıyor. İlk olarak "Aranıyor..." ifadesi beliriyor, ardından mavi çizgiler görünerek "Oluşturuluyor..." mesajı geliyor. Aynı zamanda bu esnada mavi ve mor renkte ışıklandırmalar da kullanılıyor.

Ek olarak kullanıcıların deneyimini daha anlaşılır hâle getirebilmek için bu animasyonlar sırasında "Şunu arıyorum" ve "Her şeyi bir araya getiriyorum" gibi mesajlar da görüntüleniyor.

Bu dinamik detaylar, Google’ın daha önce de belirttiği gibi yapay zekâya dayalı arama deneyimini hem daha akıcı hem de kullanıcı dostu hâle getirme çabalarının bir parçası.

Yeni animasyon, "Generative AI is experimental" etiketiyle hâlâ test aşamasında ve yalnızca belli başlı kullanıcılar tarafından görüntülenebiliyor ancak Google çok geçmeden bu yeni animasyonu tüm kullanıcılara sunmanın peşinde.