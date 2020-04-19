Efsanevi Animatör Gene Deitch, 95 Yaşında Vefat Etti

Oscar ödüllü animatör, illüstratör ve film yapımcısı Gene Deitch, 95 yaşında Prag’daki evinde hayatını kaybetti. Deitch özellikle Tom & Jerry ve Temel Reis serisindeki çalışmaları ile biliniyordu.

Gene Deitch ismi, özellikle animasyon dünyasında oldukça bilinen bir isimdir. Uzun yıllardır animasyon alanında emek sarf eden efsanevi isim, pek çok farklı karakter yaratmış, pek çok farklı karakterin de hikayelerinin anlatılmasına yardımcı olmuştu.

Deitch’in ölüm haberi, sanatçının Çek yayıncısı Petr Himmel tarafından açıklandı. Sanatçının ölüm nedeni ya da ölümüne dair başka ayrıntılar açıklanmadı. Deitch evli ve üç çocuk babasıydı.

Oscar ödüllü animasyon sanatçısı

Eugene Merrill Deitch ismiyle 8 Ağustos 1924’te Chicago’da doğan Gene Deitch, çocukluğunda Kaliforniya’ya taşınmıştı. Bir süre pilot olmak için çalışan ancak sağlık testini geçemeyen sanatçı, daha sonrasında pazarlama ve animasyona yönelmişti. Kariyerinde pek çok ödül kazanan sanatçı, 20th Century Fox’a bağlı Terrytoons’ta da yöneticilik yapmıştı.

Deitch ayrıca Sidney The elephant, Gaston le Crayon gibi karakterlerin de yaratıcısı olmuştu.

1958 yılında Sidney’s Family Tree ile Oscar adayı olan sanatçı, 1960’da Munro ile ödülü kucaklamıştı. Daha sonra iki defa daha ödüle aday gösterilen Deitch ayrıca Temel Reis çizgi filmlerinde ve Tom ve Jerry kısa filmlerinde görev yaptı.

Sovyet yönetiminde özgür bir Amerikalı

1959 yılında gelecekte eşi olacak animasyon yapımcısı Zdenka Majmanova ile tanışmasının ardından Prag’a taşınan sanatçı, burada geçirdiği yıllarda 70’den fazla animasyon filme ve televizyon dizisine imza attı. Hatıralarını anlattığı For the Love of Prague isimli kitapta Deitch kendisini “30 yıllık Komünist Parti diktatörlüğünde Prag’da yaşayan ya da çalışan tek özgür Amerikalı” olarak tanımlıyor. ,

Deitch otoritelerin çalışmalarına hiç karışmadıklarını söylese de 1969 tarihli kısa filmi The Giants (Obri), 1968’deki Sovyet istilasını eleştirdiği gerekçesiyle yasaklanmış ve gösterime girmesine izin verilmemişti.

Başta Oscar olmak üzere pek çok ödül kazanan Deitch, 2004 yılında Winsor McCay Ödülü ile onurlandırılmıştı. Sanatçı Hobbit kitabını da 1966 yılında bir animasyona uyarlamıştı.